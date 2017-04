Grandes interioristas en la presentación del Grado en Diseño de Interiores de Nebrija e IADE

La Universidad Nebrija e IADE Escuela de Diseño, han presentado el nuevo grado oficial en Diseño de Interiores que impartirá la Universidad junto a IADE, dentro de la Cátedra de Diseño IADE en el curso 2017 - 2018.

Gracias a la colaboración entre estas dos instituciones el grado de Diseño de Interiores combina el enfoque técnico de una facultad politécnica con la visión artística de una Escuela de Diseño. La metodología de la Universidad Nebrija aporta una formación integral en la que destacan las competencias profesionales, el programa de prácticas en empresas y la formación en idiomas, áreas necesarias para que los alumnos terminen sus estudios con una formación completa y profesional. IADE, referente en el mundo del diseño desde hace sesenta años, apostando por una formación personalizada y de calidad, aporta una red de networking profesional y docentes vinculados al ejercicio profesional que hacen del grado una formación personalizada y próxima al entorno laboral con una metodología basada en proyectos.

El acto ha congregado a varios reputados interioristas que han participado en una mesa redonda para tratar la situación en la que se encuentra el interiorismo en nuestro país y su esperada evolución. En ella han participado Pascua Ortega, Belén Domecq, Tomás Alía, Rafael Sitges, todos ellos interioristas y directores de prestigiosos estudios de interiorismo y Mercedes Pérez de Castro, interiorista y coordinadora de los Estudios de Diseño de Interiores en IADE.

Todos los expertos han coincidido en la "falta de reconocimiento público e institucional" que sufre la profesión y han reclamado la necesidad de reconocer la importancia que el interiorismo tiene en la economía española. Pascua Ortega ha propuesto "la unión para defendernos y promocionarlos" bajo una misma asociación de los profesionales que "trabaje para la profesión, su prestigio y crecimiento".

Por otro lado, Rafael Sitges se ha mostrado esperanzado por el hecho de que "un interiorista tenga un título oficial, como el que estamos presentando, ayudará al reconocimiento público del diseño de interiores".

Mercedes Pérez de Castro ha pedido "que la profesión se respete per se, no unida a nada más" puesto que no le hace falta. "Deberíamos tener un colegio de interioristas que dé rigor a la profesión y persiga la excelencia" han afirmado Belén Domecq y Rafael Sitges.



Además, también piden que el arte y la cultura tengan mayor presencia en la sociedad, Tomás Alía ha afirmado que "sería necesario un mayor reconocimiento del interiorismo tal y como sucede en el mundo anglosajón".

El grado de Diseño de interiores es título oficial que se imparte de forma presencial en cuatro años en el Campus de Madrid-Princesa de la Universidad Nebrija y aúna la experiencia y la innovación de la Universidad e IADE. El programa de prácticas profesionales en empresas es obligatorio y la internacionalización de la Universidad Nebrija permiten que el alumno pueda completar sus estudios en universidades en el extranjero como la Universidad Marista de Mérida en México y la Universidad del Desarrollo en Chile.

IADE Escuela de Diseño, es una escuela dedicada a la formación integral de profesionales del Diseño, que cuenta con una importante consolidación como centro de prestigio y vanguardia en el campo del Diseño de Interiores y el Diseño de Moda, tanto en el ámbito nacional como internacional. IADE, con 60 años de experiencia, ha visto pasar por sus aulas a más de 25.000 alumnos, siendo muchos de ellos hoy destacados profesionales dedicados al mundo del diseño en sus distintas vertientes. La principal seña de identidad de IADE Escuela de Diseño es el afán por impartir una enseñanza personalizada, cuyo objetivo es enseñar al alumno a conocer y desarrollar sus propias capacidades.

