Piden dos años de cárcel para la madre de Miguel Bosé por vender un Picasso

A punto de cumplir 87 años, la madre de Miguel Bosé se enfrenta a un disgusto, y no se trata esta vez de uno de los que le dan sus hijos. La abuela de la fallecida Bimba Bosé esta acusada de vender un cuadro que al parecer no era suyo y le pueden caer, de prosperar la acusación, dos años de cárcel. Lucía sacó a subasta la obra de Remedios, su empleada de hogar, el 25 de junio de 2008. Alcanzó un precio en Christie's, en 2008, de 157.250 libras (198.607 euros), "no entregando dicho dinero a las herederas de Remedios a la muerte de ésta", de acuerdo con el escrito de la Fiscalía.

Según publica Informalia, el dibujo representa precisamente a Reme, la niñera de la familia, ya fallecida, como una mujer con siete piernas, ataviada con mantilla y un extravagante vestido y agarrando, con cada mano, un enorme pescado. Y está dedicado por el mismísimo Picasso.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita para la ex de Luis Miguel Dominguín esa pena, por un delito de apropiación indebida. Se la acusa de vender en subasta el dibujo de Picasso (padrino de alguno de sus hijos y amigo del torero que fue su marido y padre de sus hijos). El valor de la pieza asciende a 198.607 euros. El fiscal sostiene que el objeto no era de la madre del cantante sino que pertenecía a una antigua empleada de hogar ya fallecida.

Lucía Bosé mantuvo a su empleada doméstica Remedios T.M. conviviendo en su domicilio de Madrid durante 50 años hasta su fallecimiento el 5 de abril de 1999, según se puede leer en el escrito de acusación de la Fiscalía. Al ser su sitio de residencia, la niñera guardaba allí todas sus pertenencias entre las que se encontraba la obra en cuestión (abajo) de Pablo Ruiz Picasso, titulado La Chumbera, con dedicatoria del pintor en su parte posterior el 12-2-63 indicando "para Reme".

Fue hace casi diez años cuando Lucía decidió hacer caja con los dibujos que Picasso supuestamente le había regalado a ella. Las pinturas daban testimonio de "los felices momentos" compartidos por el genio malagueño y la familia Dominguín-Bosé. En total, la madre de Miguel Bosé logró tras la subasta realizada en Londres por Christie's, 426.600 libras (más de 530.000 euros). Fue precisamente el dibujo por el que ahora le piden cárcel el que alcanzó un precio más alto.

