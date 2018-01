Albert Boadella: "Picasso es una mierda y el Guernica es un grafitti, unos garabatos"

Cuesta creer a Albert Boadella cuando asegura que su intención no es provocar. Pero si él lo dice así... En cualquier caso, cada intervención del dramaturgo catalán -y desde hace unos días presidente de Tabarnia- destila causticidad y sorna y altera los nervios de más de uno.

Este 26 de enero de 2018, en la presentación de su primera ópera como autor, «El pintor», el objetivo de sus dardos fueron 'los pijos del mundo actual'.

Boadella no quiere hablar de Cataluña, al menos de momento, mientras esté programada su nueva obra, que estará en los Teatros del Canal de Madrid del 8 al 11 de febrero y que ya ha agotado todas sus entradas.

Una ópera sobre el pintor en la que le dibuja como "el destructor de la pintura".

"Por donde pasó él no ha vuelto a crecer la pintura. Era el gran industrial de la pintura", explicaba Boadella en octubre del año pasado cuando presentó en el mismo escenario

"Supongo que es fruto del dinero. Las tres cuartas partes de su producción es una mierda. Sólo se salva su trabajo en grabado y toda su primera época. Incluso en las mierdas tiene cierta gracia. El Guernica es el primer grafiti de la historia que sin el ámbito fascista no sería importante. Guernica tiene su gracia, pero no lo tendría en casa. No se puede juzgar ni como obra de arte, son unos garabatos. Es un mito. Si se lo considera es por su valor político de bandera contra el fascismo".