Estos son Tatxo Benet y Camino Quiroga, el matrimonio que compró la obra de Santiago Sierra en ARCO

Según recoge Informalia, el socio de Jaume Roures en Mediapro y su mujer se han llevado a casa la obra más polémica de la última edición de ARCO: Presos políticos en la España contemporánea, de la que formaba parte Oriol Junqueras y que fue retirada de la feria por la organización. Han pagado 80.000 euros por ella y será expuesta en el Museo de Lleida.

Tatxo Benet es periodista de vocación y uno de los hombres más ricos de España según la última lista de El Mundo. Cuenta con un patrimonio de 260 millones de euros, por lo que los 80.000 que le ha costado la obra de Santiago Sierra no ha descalabrado demasiado sus finanzas, aunque él discrepa: "Me supone un esfuerzo económico, pero me compensa disfrutar de la obra y poder compartirla", ha dicho en La Vanguardia.

Tal y como él mismo ha asegurado, la retirada de 'Presos políticos en la España contemporánea', en la que aparecen los rostros pixelados de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart o Jordi Sànchez, le pareció "un acto de censura intolerable" y afirma que él la compró una hora antes de que el comité de ARCO la retirara: "Han dejado por los suelos el respeto a la libertad de las ideas y del arte en España".

