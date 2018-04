Este jubilado consigue copiar las pinturas de la Capilla Sixtina en la iglesia de su barrio

Miguel Macias, un jubilado mexicano, ha dedicado 17 años ha reproducir los frescos que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina de el Vaticano en el techo de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una humilde iglesia de barrio situada en la colonía Moctezuma en ciudad de México.



Miguel ha podido concluir esta trabajo gracias a la colaboración desinteresada de feligreses que con su ayuda personal y económica le permitieron comprar todos los elementos necesarios para acometer su obra. Brochas de todos los tamaños, pintura de todos los colores, lienzos de todos los tamaños, alquiler de andamios, etc, según recoge Exclusivadigital.



El pintor aficionado afirma que de la Iglesia Católica solo "recibió palmaditas" felicitándoles por su trabajo y animándole a continuar, pero ni siquiera el cardenal Roberto Rivera, que hizo la inauguración simbólica de la obra, le ofreció su apoyo.



Algo que ya le advirtió el párroco de la iglesia al inicio de la obra en el 2001: "Me dijo, si quieres píntalo pero aquí no hay dinero"



Pero a pesar de las dificultades que encontró hoy a sus 72 años Miguel Macias disfruta de ver acabado su obra y de las continuas felicitaciones que recibe de los feligreses y personas que acuden a la Parroquia.

