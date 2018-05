Sergio Ramos se viste de Buster Keaton para ir a los toros con Koke y Gabi Fernández

Joseph Keaton, conocido después como Buster, debuta oficialmente en los escenarios en 1899, participando en el número de music hall de sus padres, The Three Keatons, cuando Joseph Keaton padre dejó el espectáculo y negocio de venta de bebidas medicinales que tenía con Harry Houdini, para dedicarse a lo que entonces en Estados Unidos se llamaba el vodevil, o music hall. Keaton hijo tenía que apoyarse en una de las representaciones en una pared lateral y quedarse allí, pero un día a su padre se le ocurrió la idea de vestirle como a él, parodiando de esta forma a un irlandés, colocándole una peluca, barbas postizas, chaleco de fantasía y pantalones demasiado grandes, según WP. Pronto imitaría todo lo que hacía su padre, consiguiendo de este modo provocar las risas. A los cinco años, Buster ya se había convertido en la estrella del espectáculo familiar, que era bastante violento, ya que consistía en que el padre lo lanzara por el escenario e incluso al foso de la orquesta. La sociedad neoyorquina de protección a la infancia, la Gerry Society, lo consideraba un caso de explotación infantil que ponía en peligro a un niño. En 1902, sus representantes intentaron impedir las representaciones recordando que no era legal que los niños de menos de siete años de edad subieran a escena. Después acusaron de crueldad a su padre, Joe Keaton, aunque inútilmente. «Dudo que intentaran salvar a algún otro actor infantil con tanto ahínco como a nuestro pequeño Buster», concluía el interesado reprochando a esos «fanáticos de la dulzura» su indiferencia frente a los miles de niños errantes por las calles de Nueva York. Por el contrario, Buster afirma que en dieciséis años de vodevil sólo le hicieron daño en una ocasión. Tenía ocho años, y un puñetazo mal calculado de su padre le golpeó el rostro y lo dejó inconsciente durante dieciocho horas

Una tarde más muchos de los rostros más conocidos de nuestro país se dieron cita en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid para disfrutar de la Feria de San Isidro con toros de Victoriano del Río para los diestros Miguel Angel Perera, Alejandro Talavante y Roca Rey, según EP.

Entre los asistentes pudimos ver a los rostros conocidos más aficionados del mundo taurino como Esperanza Aguirre, Mónica Hoyos, Mónica Martón Luque y Carmen Martínez Bordiú. Por su parte, José María Michavila acudió muy bien acompañado por su hija y una vez en el interior saludó de lo más cercano a Froilán que disfrutó de una tarde más de una de sus grandes pasiones, los toros.

Foto: El genial Buster Keaton

También estuvieron allí Nuria González y Yolanda, Roberto Soldado junto a su mujer Rocío Millán y Pedro Trapot, al igual que Suárez Illana y su mujer y Emiliano Suárez que siguió con mucho detalle todo lo que sucedía en el coso. Sin embargo, la lluvia hizo que muchos de los asistentes tuvieran que sacar el paraguas.

A pocos días del partido de la final de la Champions en Kiev (Ucrania), el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, pudo disfrutar de la corrida de toros junto a su hermano Jesé y un look de lo más apropiado para la ocasión.

Tampoco quisieron faltar a la cita el capitán del Atlético de Madrid, Gabi Fernández y su compañero Koke, el cual está inmerso en los preparativos finales para su boda con Beatriz Espejel de este sábado. Inmediatamente después, el futbolista pondrá rumbo a Rusia para disputar el Mundial de fútbol con la Selección Española, por lo que tendrá que retrasar unos meses su luna de miel.

VÍDEO DESTACADO: Sergio Ramos llega al entrenamiento como si fuera en 1950