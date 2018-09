La inquietante historia detrás de la burrada 'Ecce Homo' que han hecho en Asturias”

Seis años después de la restauración más polémica de la historia de nuestro país, una vecina del pequeño pueblo de Rañadoiro, en el concejo asturiano de Tineo, ha hecho lo propio con unas tallas de madera de los siglos XV y XVI ubicadas en la ermita del lugar.

Se trata de tres figuras, una de la Virgen con el Niño y Santa Ana, otra de San Pedro, y otra de la Virgen con el Niño Jesús, éstas dos últimas policromadas.

Hasta ahora, las tres tallas de madera eran bastante sobrias… hasta que llegó Marisa Menéndez, la restauradora que ahora está en boca de todo el mundo.

Desde ahora, lucen con vivos colores, desde el “verde lechuga” al fucsia o el azul añil. Una apariencia no demasiado discreta que no ha pasado desapercibido en medios locales ni en la prensa nacional, según recoge sq.

Su autora es de hecho una de las 16 vecinas de la localidad, y no ha dudado en salir a defender de su trabajo.

En declaraciones a La Nueva España ha declarado que “las pinté porque estaban horrorosas”. Además, cuentan que la vecina retiró las piezas artísticas de la ermita hace años y se las llevó a casa con la intención de adecentarlas. “Tenía el permiso del párroco y estaban horrorosas”, asegura la restauradora, que contó con el apoyo de los vecinos del pueblo.

“Las pinté como pude y con los colores que me parecieron, a los vecinos les gustó. Pregunta en el pueblo y verás”, ha declarado en El Comercio, donde no dudan en describir su trabajo como “crimen artístico” y hablan de “Santa Ana con eyeliner y unos labios rosa fucsia más dignos de una actriz de Hollywood”, o de “la mirada estrábica” de San Pedro, o del “pelo verde turquesa” de la Virgen… o del “niño con un look que recuerda más a las figuras de Playmobil o al universo kitsch de las películas de Almodóvar que al estilo tardo-románico popular al que pertenece”.