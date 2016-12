Rob Schneider no tiene ni idea de lo qué es una paella

El actor estadounidense Rob Schneider ha 'incendiado' las redes sociales al enseñar en su cuenta de Twitter una paella que se iba a comer. Su concepto de paella ha llamado mucho la atención.

Schneider, más conocido por su aparición en películas satíricas como Estoy hecho un animal, Este cuerpo no es mío o Gigoló por accidente, ha subido a su cuenta de Twitter su idea de paella, según recoge Ecoteuve hoy 26 de diciembre de 2017.

Al publicar la foto, miles de usuarios empezaron a criticarle y mofarse de su idea de paella. Inmeditamenta adjuntaron imágenes de lo que es una paella de verdad.

En la imagen se ve una fuente de metacrilato, llena de colas de langosta y algunos granos de arroz dispersos, antes de ser introducida en el horno.

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG