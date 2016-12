Los 5 famosos que les partieron la cara a sus fans

1. Justin Bieber

En algún momento de nuestra vida podemos perder el control y da igual si eres famoso o no lo eres. De cualquier forma, algunos famosos no miden sus actos y la pagan en ocasiones con sus seguidores. Es el caso de Justin Bieber que es conocido por su actitud prepotente y son varios los momentos en los que se ha portado mal con sus fans. De hecho, no hace mucho que agredió a uno de ellos momentos antes de dar un concierto en Barcelona. Al parecer, pasó con su coche con la ventanilla bajada y uno de sus fans metió la mano dentro para tocarle la cara, Justin reaccionó dándole un puñetazo y partiéndole el labio. Kevin, que así se llama el afectado, dijo que todo se encontraba en manos de sus abogados y que ante todo estaba él y luego Bieber, según recoge Excite hoy 28 de diciembre de 2016.

2. Chris Brown

Chris Brown es conocido por sus arranques de violencia, principalmente a raíz de las fotos publicadas de Rihanna en las que aparecía con el labio partido. En una ocasión, parece ser que Brown golpeó a una fan que intentaba tomarle una foto con su móvil en el Palms Casino Resort y además le quitó el teléfono. La chica denunció al cantante. También se dice que en un concierto que Brown dio en el hotel casino The Cromwell dio una patada a uno de los espectadores, porque no había espacio e intentó abrirse camino por el borde del escenario de aquella forma tan poco usual.

3. Amy Winehouse

Lo cierto es que la mayoría de estas agresiones tienen lugar en conciertos. En 2008, la desaparecida Amy Winehouse se lió a golpes literalmente con un espectador en el festival de Glastonbury cuando este intentó agarrarle el pelo. Winehouse se bajó del escenario para estar junto a su público y, en un instante, uno de sus fans decidió alargar el brazo para tocarle el pelo. Fue en este momento cuando la cantante intentó propiciarle un codazo y diversos puñetazos antes de que el equipo de seguridad actuara.

4. Pitbull

Pitbull también desató su furia durante un concierto en Aspen. Todo ocurrió en 2011 cuando un seguidor subió al escenario por petición del cantante y una vez allí le tiró unos billetes a la cara. Pitbull reaccionó de la peor manera, dándole un puñetazo y una patada. En cuanto el hombre de seguridad le apartó, Pitbull siguió cantante como si nada.

5. Omar Sharif

Omar Sharif nos dejó en 2015 y en una ocasión también perdió los estribos con una fan en el Festival de Cine Tribeca de Doha, en Qatar. En esta ocasión, una fan le pidió hacerse una fotografía con ella. Cuando Sharif le indicó que esperara, esta insistió haciendo oídos sordos y el actor le pegó una torta. Lo más curioso es que la mujer no se molestó ni alteró y que finalmente logró lo que quería, hacerse una foto con su actor predilecto.