Arturo Fernández: "Franco era demasiado de izquierdas..."

Genio y figura. Arturo Fernández ha llegado a ese estadio de la vida y la profesión en la que ponerse el mundo por montera es casi tan natural y contidiano, como beber agua.

No es el veterano actor un tipo constreñido por lo políticamente correcto o la necesidad de agradar al progrerio. Y las suelta como panes.

La última, con ánimo provocador, que el dictador Francisco Franco se le "queda a la izquierda".

Arturo Fernández ha hecho estas ¿sorprendentes? declaraciones en una entrevista a Vanitatis. En respuesta a la pregunta "¿Por qué es más 'in' decir que se es de izquierdas que de derechas?", según recoge Vanitatis este 3 de enero de 2017, el galán coge carrerilla y suelta:

"Soy un hombre de derechas porque me gusta la libertad individual desde el orden y el respeto. Me gusta trabajar y crear puestos de trabajo, creo que la familia es la organización más esencial de toda sociedad, me gusta mi patria y mi bandera, me parece que la estética debe ser la manifestación exterior de la ética... Y nos quieren hacer creer que eso no es progresista y que los artistas, como los intelectuales, tienen que ser vanguardistas, transgresores... ¡Un cuento chino! A mi Franco se me queda a la izquierda".