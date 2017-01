Un documental que homenajea al ex etarra amigo de Nacho Escolar, candidata a los Goya

El cineasta madrileño Sebastián Arabia (La tinta negra, Un largo invierno) dirigió un documental en honor a un ex etarra que es candidata nada menos a 8 premios Goya. El cine español premia así un film infame que homenajea a un condenado por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en los años 90.

Tiene gracia que un ex condenado por terrorismo, hoy devenido abogado de podemitas y editor de la revista Mongolia, acabe pisando la alfombra roja del cine español como un auténtica estrella del celuloide. "La vida de Gonzalo Boye es tan sorprendende que sin duda merecía un documental", le elogia el diario de Nacho Escolar, donde es accionista. --Gonzalo Boye: "En este país no somos capaces de asumir nuestra historia"--

El film se estrenó en cines el 29 de julio de 2016 y la vieron apenas 2.450 espectadores

"Me esposan y me dicen: somos policías, esta usted detenido" Boye, hoy estreno en @Filmin #boyedocumental https://t.co/WCvYeK2wyF pic.twitter.com/k7YeqSgTmg

CONDENADO POR EL SECUESTRO DE EMILIANO REVILLA EN 1988

Gonzalo Boye, columnista, editor de la revista Mongolia y secretario del consejo de administración del diario digital que dirige Ignacio Escolar, fue condenado a 14 años de cárcel por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, perpetrado por ETA en 1988.Las víctimas del terrorismo, indignadas con el Colegio de Abogados de Madrid por invitar a Boye a disertar sobre el Código Penal

Los etarras mantuvieron al empresario encerrado durante 249 días en un zulo de apenas dos metros de longitud, excavado en un chalé próximo a la calle Arturo Soria de Madrid. Lo liberaron el 30 de octubre de 1988 después de que la familia pagara un rescate de más de 500 millones de pesetas (unos tres millones de euros al cambio actual).

La banda terrorista había "subcontratado" algunas labores de apoyo logístico del secuestro a Gonzalo Boye y otros dos ciudadanos chilenos que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El 18 de marzo de 2014 el periodista Alfonso Rojo reveló en 'El Cascabel' de 13TV que el juez Elpidio Silva le había exigido a través de su abogado 300.000 euros por unas informaciones publicadas en Periodista Digital.'El Cascabel' denuncia lo que pasa por hablar de Boye: "Te ponen 300.000 euros y amordazan a la prensa"

"El objetivo no es ese, es la máquina de picar carne. El procurador, el abogado, y al final entre esta panda te colocan los 10.000 euros antes de salir de casa. Y al final te ves en los juzgados paralizado, si es que el solo temor a que te hagan arrastrarte por los juzgados te deja paralizado".

Alfonso Rojo: "A mí una cosa que me llama mucho la atención es, un país, el nuestro, en el que se participa en un secuestro y es condenado en firme y cumple sentencia por este asunto, pues el predicamento, el aire, el acogimiento, el cariño que le dedica buena parte de la judicatura y de la abogacía española".

El exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, también manifestó su opinion de Boye:

"Esas personas que han sido condenadas por ello, lógicamente pueden tener una vinculación con los terroristas, llámale colaboración, participación o inducción. Y con una pena de diez años, aunque la haya cumplido y se haya rehabilitado, yo creo que como cuestión de historia y como cuestión de que ha ocurrido, no pasa ningún problema porque se cite en un medio de comunicación. No sé están haciendo opiniones particulares ni subjetivas de si una persona es más o menos terrorista, sino refiriéndose a una sentencia condenatoria en firme del Tribunal Supremo".

"El derecho de defensa está muy por encima de las ideologías, pero ciertamente no parece muy claro que cambie una persona de un lugar a otro con tanta rapidez. Creo que habría que ser más escrupulosos con ello, no me parece muy ético, pero es permisible".

"Lo mejor sería escuchar al señor Revilla, a ver si considera a los que le tuvieron secuestrado como terroristas o no, y oiríamos ahí a una víctima que es quien se tiene que manifestar sobre esto".