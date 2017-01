Paco León se marca otro despelote para celebrar los Reyes

Esta vez no ha sido por haber alcanzado un número redondo de seguidores en las redes sociales. En esta ocasión, Paco León ha querido celebrar con sus fans los reglaos de Reyes Magos obsequiando a su parroquia con otro desplome.

Eso es lo que colgaba en Instagram:

Ya me llegaron los Reyes... Si ya con la bolsa estoy encantado, imaginaos con lo que había dentro. Gracias, Loewe.

El artista ya había calentado esta red social con otra imagen en la que, desde muy lejos, él aseguraba que estaba en pelota picada.

No se me ve, pero soy yo, ¡completamente desnudo! No paro, soy un caso.