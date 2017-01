"La violencia llama a la violencia": el mensaje de Meryl Streep contra Donald Trump en los Globos de Oro

Subió al escenario de los Globos de Oro para recibir un premio por su trayectoria y salió ovacionada por su mensaje político.

DeMille a Meryl Streep y en su discurso de aceptación criticó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por burlarse de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado de The New York Times, en 2015.

"Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me incrustó en el corazón", dijo la artista sin mencionar directamente al republicano. "No porque fuera buena, no había nada bueno en ella, pero fue eficaz y cumplió su función. Hizo reír a su público objetivo... y mostrar los dientes".

"Fue ese momento en el que la persona que pedía sentarse en el asiento más respetado de nuestro país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de responder", recordó.

En noviembre de 2015, en un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump dijo: "Tienen que ver a este tipo". Luego comenzó a hacer gestos imitando la voz del periodista y doblando sus muñecas mientras movía los brazos de manera desordenada.

Kovaleski padece de una condición crónica que afecta sus articulaciones llamada artrogriposis. En ese entonces, el diario estadounidense calificó la conducta del empresario como "indignante".

Este domingo 8 de enero, en la ceremonia de los Globos de Oro, Meryl dijo que la imitación le había roto el corazón y que no podía sacarla de su cabeza, "porque no era en una película, era la vida real".

"Este instinto de humillar, cuando es ejercido por alguien público, poderoso, se filtra en la vida de todos, porque da permiso a otros para hacer lo mismo". "La falta de respeto llama a la falta de respeto, la violencia llama a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos", agregó.

Según The New York Times, Donald Trump minimizó las palabras de Streep y la llamó "Hillary lover" (fanática de Hillary Clinton). Agregó que no le sorprendía haber sido atacado por "gente liberal del cine".

Algunos usuarios de Twitter criticaron a Meryl Streep por no mencionar directamente a Trump y negaron que el republicano se hubiera burlado de Kovaleski,



Un montón de extranjeros

La actriz también aprovechó para destacar la diversidad de personas en el ambiente cinematográfico de Estados Unidos:

"¿Qué es Hollywood? Es simplemente un montón de gente de otros lugares. Está lleno de extranjeros", señaló y puso los ejemplos de Ryan Gosling, nacido en Canadá; Amy Adams, de Italia; Ruth Negga, de Etiopía; y Natalie Portman, de Jerusalén. "Si los botan a todos, no tendrán nada que ver más que fútbol y artes marciales, que no son artes", comentó.

Streep ha ganado tres premios Óscar y ha estado nominada otras 16 veces. Ha recibido ocho globos de oro y 22 nominaciones a este galardón.

En 2017 estuvo nominada a mejor actriz en un musical, por su papel protagónico en "Florence Foster Jenkins", pero el premio fue para Emma Stone, por "La La Land".