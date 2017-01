David Trueba no se queda bizco en su defensa de muy antiespañol de su hermano

Está claro que entre hermanos, salvo que se sea una especie de Caín y Abel, lo correcto es apoyarse, aunque a veces corras el riesgo de quedar como un supino mamarracho.

Y eso es lo que le ha sucedido a David Trueba, director y crítico de cine, que en una entrevista en El Español este 14 de enero de 2017 saca las uñas por su hermano, el antiespañol Fernando Trueba -Fernando Trueba, quien siembra antiespañolismo recoge boicot-.

Asegura que la campaña contra la película 'La reina de España' es propia de mezquinos y farsantes y de gente que derrocha mucha inquina.

Apunta que:

Mire, es muy sencillo. Lo que sucede en España es que no se acepta que las personas opinen de política y sociedad, piensen lo que piensen. Se les castiga y se les margina, se les boicotea y humilla por expresar sus ideas, porque lo que se busca es que todos sean sumisos y callados.

Subraya que:

El mensaje es cállate o lo pagarás caro. Si no te callas te hundimos el negocio. Ha habido gente en España que ha matado, que ha corrompido y robado del erario público, que ha causado la desgracia a familias enteras, y jamás les han montado una campaña de boicot generalizado. Con eso está todo dicho.

Mi hermano es un tipo decente, no tiene que preocuparse, al largo plazo vencerá esa batalla mezquina y los que no entendieron lo que quiso decir ya lo entenderán y sabrán que no faltaba al respeto de nadie, sino más bien lo contrario.