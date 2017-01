La carta de Robert De Niro a Meryl Streep tras la bronca de la actriz con Donald Trump

Robert De Niro no es un hombre de muchas palabras, pero cuando las utiliza lo hace de manera certera. El actor, compañero de reparto de Meryl Streep en cuatro películas -El cazador, Enamorarse, Marvin's Room y Descubriendo a John Cazale-, ha escrito una carta abierta de apoyo a la actriz tras el discurso que ésta dio en los Globos de Oro contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

"Cuando los poderosos utilizan su posición para someter a los demás, todos perdemos", afirmó la actriz tras criticar a Trump -sin mencionarlo expresamente- por haber humillado a un periodista discapacitado y por tener como blanco a los extranjeros.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Ella es una...", respondió el presidente electo a través de Twitter, tras lo que el portavoz de Barack Obama en la Casa Blanca salió a defender el mensaje de la actriz.

Streep ha encontrado apoyo en algunos rostros de la cultura, como el actor George Clooney -quien ha hecho a Trump la pregunta que todos tenemos en mente- o la escritora J.K. Rowling.

El último en sumarse ha sido Robert De Niro, que lo ha hecho mediante una carta abierta a la que ha tenido acceso la revista People:

Meryl, Lo que dijiste fue genial. Necesitaba ser dicho y y tú lo hiciste de manera muy bella. Merece todo el respeto que lo hicieras mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tus sentimientos sobre gente de mala calaña y abusones. Ya basta. Con tu elegancia e inteligencia tienes una potente voz que inspira a los demás a alzar la suya para que sea escuchada también. Es muy importante que TODOS alcemos la voz. Te queremos, Rob



En octubre de 2016, De Niro afirmó en un vídeo que le gustaría pegarle un puñetazo a Donald Trump, aunque en noviembre suavizó su discurso.

"No puedo hacer eso ahora. Es el presidente y tengo que respetar su posición", afirmó en un programa de televisión.

Este miércoles 11 de enero de 2017 también vio la luz un vídeo de la revista W Magazine en el que 21 actores de Hollywood -Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning...- cantaban I will survive (Sobreviviré) ante la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia.