¡Lagarto, Lagarto!, V, mítica serie de los 80

En 1984, la cadena norteamericana NBC, por medio del productor Kenneth Johnson, puso en antena, una serie que marcaría un antes y un después en la historia de las series de ciencia ficción en la televisión. V. Entendida como V de invasión extrarrestre y la v de victoria, de la resistencia frente a esa invasión, y la v de Visitantes; llegó a España a mitad de 1985, teniendo un gran éxito desde su primer capítulo, que en realidad se dividió en dos partes, pues la serie, fue ideada en un primer momento como tv movie.



Tras la emisión de esta minipelicula de tv, y el éxito cosechado, la cadena decide montar toda una serie, siguiendo el argumento de la invasión extraterrestre, tras ser descubiertos los auténticos objetivos de la misma.



Lo que en un primer momento fue entendido como una visita de unos "amigos" extraterrestres a la tierra, para poder intercambiar tecnología por materiales terrestres, necesarios, para la continuidad de la vida en el planeta de origen de los "visitiantes"; se transforma en esta minipelícula en el descubrimiento por parte de la doctora July Parish y del intrépido reportero Mike Donovan (nuestro señor de las bestias con nombre de máquina de coser, Mark Singer) de las auténticas intenciones de estos "amigables visitantes" y lo que es peor, su auténtica apariencia...LAGARTOS, que almacenan humanos para comérselos..



La tierra, la despensa perfecta para una manada de lagartos hipertecnologizados, y con mala leche, que para saciar el hambre comen ratas como el que se toma un higo pico...Memorable la secuencia de la malavada Diana, comiéndose un lagarto, como el que se traga un datil....Se pusieron de moda entonces en las tiendas de chucherias las ratas de goma, que todos comprabamos y emulabamos a Diana...mala entre las malas...



En los primeros episodios de la serie, ya que los extraterrestres tenían una apariencia externa similar a la humana, se les distinguía por su hermoso y nazi uniforme rojo (el símbolo de los visitantes, no deja de ser una esvástica un tanto tamizada para no ser tan descarados) y por una voz modulada al estilo dj de la época...vamos como pasada por un casiotone.... Este efecto con el paso de los episodios desaparecería...

La eterna lucha entre el bien y el mal, también lleva que entre los visitantes surjan opositores a los planes de sus camaradas; y así surge la Quinta Columna y de ahi personajes como el lagarto bueno, o Willie, el temible Freddy de pesadilla en Elm Street, que en la serie es un alma de cántaro que se enamora de una terrícola y se une a la resistencia.

Por supuesto está el extraño caso de la niña de las estrellas, que surge del amor entre una terrícola y un visitante....Inpactante la secuencia del parto del huevo...jejejejejeje...

El creador de la serie, Kenneth Johnson, ha dicho que la historia se inspira en la novela de 1935 llamada It Can't Happen Here (No puede suceder aquí) de Sinclair Lewis, aunque también hay marcadas influencias de la obra de Bertolt Brecht The Private Life of the Master Race (Terror y miseria del Tercer Reich). La primera media hora de la película introductoria (aunque no el final de la misma) recuerda la novela corta de 1953, Childhood's End (El Fin de la Infancia), escrita por Arthur C. Clarke. Otra novela corta titulada To Serve Man (Servir al Hombre) (que se refería a servir como comida, y que luego sería adaptada en un episodio de Dimensión Desconocida) también trata el tema de extraterrestres engañosamente amistosos con intenciones de usar a la humanidad como alimento.

Como ya comentamos con anterioridad, la historia permaneció como una alegoría al tema nazi. En el transcurso de la historia, el canal de televisión de la Resistencia emite informes de personas que, superando enemistades, se unen para repeler la ocupación "extranjera", tal como sucedió con blancos y negros en Sudáfrica (que para las fechas de producción de la serie, todavía estaba bajo el apartheid). Además, se usan referencias directas a ciertos personajes de la historia: Diana, por ejemplo, puede asociarse con el Dr. Josef Mengele.

La serie tuvo dos temporadas y después fue cancelada....Hasta que en 2009, una nueva invasión extraterrestre llegó a la tierra, con nuevos personajes como Ana , que en el fondo es la hija de Diana, a la que mata en un capítulo, y con las mismas malas intenciones, sobre los terrícolas y con el mismo final que la anterior serie...Fracaso, puesto que sólo se hicieron dos temporadas, que en España si fueron exitosas (al menos a mi me gustaba jejejeje); y que en USA, fue un fiasco.

Pero si tienen la oportunidad, y pueden comprar la serie original en dvd, revisenla y disfrutenla...y ya saben cuando vean a Diana y a Lidia (por cierto dos lagartas zipi y zape), griten aquello de : ¡LAGARTO, LAGARTO!