David Cánovas: “En los reality-show el show está por encima de la realidad”

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1971, es licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Empieza su carrera como editor y ayudante de realización para diversas productoras de televisión en Madrid. Posteriormente, dirige videoclips y realiza videos corporativos. Desde 2005 hasta 2012 trabaja como realizador jefe para Magnolia TV, donde trabaja en programas de entretenimiento, realities y coachs para las principales cadenas nacionales.

¿Dónde y cuándo nace su inquietud por lo Audiovisual?



Cuando tenía 12 años, mi hermano y un amigo suyo (5 años mayores que yo) rodaban cortos con la cámara de super 8 de mi familia. Yo les ayudaba en los rodajes y sentí fascinación por la textura de ese formato y por el proceso fotoquímico, ya que se enviaba a revelar a Alemania y cuando el material volvía, lo montaban en una pequeña moviola. Empecé a rodar mis propios cortos con mis amigos y a experimentar con la narrativa audiovisual y los géneros (terror, suspense, comedia, ciencia ficción...)

¿Cómo consigue un canario hacerse un hueco en el complicado panorama audiovisual nacional?



Estudié en la Complutense de Madrid y estar 5 años allí me permitió no sólo conocer a personas con mi misma inquietud sino conocer la ciudad. Tras algunos trabajo fuera de lo audiovisual pude entrar en una productora de televisión y hacer mis pinitos en la edición (se iniciaba en España entonces los sistemas on line) y de mezclador de vídeo. Así cogí experiencia y pasé a otras productoras como editor, hasta que pude ser el salto a la realización, comenzando como ayudante y luego convertirme en realizador. Hasta que llegó Magnolia TV y pude estar 7 años de realizador jefe. Paralelamente iba rodando cortos de ficción y escribiendo guiones de largometraje, hasta que llegó la oportunidad de dirigir "La punta del Iceberg".

¿Qué nos puede contar de su último largometraje "La punta del iceberg"?



Que estoy muy contento con la experiencia ya que es mi ópera prima y he tenido la suerte de estar respaldado por una gran productora como Tornasol Films. Gerardo Herrero confió desde siempre en el guión literario que escribí junto a Jose Amaro Carrillo y Alberto García (basado en la obra teatral de Antonio Tabares) y que gracias a Gerardo pude contar con actores de primera línea como Maribel Verdú, Carmelo Gómez, Alex Garcia, Fernando Cayo, Ginés Garcia Millán o Bárbara Goenaga.

Usted ha estado detrás de formatos de mucho éxito en televison como "Supernanny" (CUATRO), "Madres Adolescentes" (CUATRO), "Soy Adicto" (CUATRO), "Clever" (Telecinco), "Pánico en el plató" (Antena 3), "Te lo mereces" (Antena 3) y MTV Tuning España (MTV). ¿Cuánto de real tienen estos formatos y cuánto de guión?



La televisión es un show y la realidad tiene cabida lo justo. En los reality-show el show ambos están al 50% y en algunos casos el show está por encima del reality, pero siempre hay un equipo de guionistas y un equipo de dirección. En algunos casos la guionización se hace antes de la grabación y en otras durante o después, pero todo está al servicio del entretenimiento. Quizás los reality-coach son más fieles a la realidad, pero también hay cierta dosis de show.

¿Cómo ve el panorama audiovisual actual en España?



Hacer cine siempre es muy complicado y para un productor es muy difícil conseguir la financiación adecuada para un proyecto. Es un gran esfuerzo que luego cuesta verse recompensado en la taquilla. Pero hay muchos realizadores potentes y grandes profesionales en el cine. La televisión produce cada vez más series y eso es muy positivo, ya que da trabajo a muchos técnicos y actores/actrices. Pero creo que se debe proteger más al cine español en cuanto a las cuotas de pantalla.

En su opinión; ¿Qué es lo mejor que se está haciendo en televisión en estos tiempos y qué lo peor?



Ciertos programas de investigación y algunas series respetables. Eso es lo mejor, para mí. Y lo peor: algún programa que ocupa varias horas de parrilla al día y que hace que la televisión se convierta en un auténtico circo absurdo.

¿Cómo ve el futuro audiovisual en nuestro país?



Es una profesión que tiene muchas vertientes; falta quizás que se forme una auténtica industria audiovisual para que el sector se estabilice y los profesionales puedan gozar de un trabajo más regularizado.