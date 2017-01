El español que ha salido varias veces en Star Wars

Nacido en Gran Canaria hace 32 años. David es el primer actor español que ha participado en una película de la saga de la guerra de las galaxias. Licenciado en traducción e interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Reside en Londres donde ha estudiado arte dramático en la academia Identity School of Acting, que le recomendara el mismísimo John Boyega. En la actualidad, Davod está representado por la agencia de casting Ruth Franco Management.

¿Cuándo nace su pasión y afición por Star Wars?

Llevo siendo fan de la guerra de las galaxias desde que era un nino. Mi primo me regaló mis primeras figuras de la saga cuando yo tenía dos aÑos. He sido fan del cine desde niño gracias a mi abuelo, quien tenía una de las colecciones de carteles de cine más grandes de España. Desde entonces he sido coleccionista de artículos de la saga y de cine, en general.

¿Cómo llega a participar como figurante en la saga?

Conocí a una chica de Tenerife, mientras yo trabajaba en HMV, una tienda de música en el centro de Londres, que me dio una tarjeta de una agencia que resultó ser la que llevaba en exclusiva la contratación de dobles, extras, stand-ins, etc para el nuevo episodio de la guerra de las galaxias.

¿En qué películas ha participado?

De la saga he participado en el episodio VII, en rogue one y en otras películas de las cuales no puedo hablar ahora mismo. Para Lucasfilm/ Disney también rodé un anuncio de la compañía Verizon basado en en el universo star wars, asistí a la premiere europea en Londres y fuí invitado por la empresa de cartas Topps a la star wars celebration Europe, el evento más importante de Star Wars del año.

Otras producciones que he protagonizado son "The soul of the Bohemia", "Crush", "OutsideOS", "Tea Anyone?", etc.

¿Cómo es el clima de rodaje en Star Wars?

Es algo que no se puede describir con palabras. Había una sensación generalizada de que estábamos formando parte de algo grande, de que nos estábamos metiendo de lleno en una de las páginas más importantes que se han escrito de la historia del cine.

Yo, como gran fan que soy de la saga, me sentía como un niño chico en una juguetería, literalmente.

¿Qué anécdotas confesables podría compartir con nosotros?

El poder estrechar la mano de Harrison Ford, quien interpreta al que es mi personaje de ficción favorito de la historia del cine, Han Solo.

Cuando Billie Lourd me tocó el culete en plena escena cuando yo yacía en el suelo haciéndome el muerto. Esa fue especialmente graciosa.

¿Cuánto gana un figurante en Star Wars?

La verdad es que, sin hablar de ninguna cantidad, en el Reino Unido no se cobra mal trabajando como extra o SA (supporting artist), pero no da para vivir. A no ser que trabajes todos los días de esto. Yo, por ejemplo, trabajé 42 días en el episodio VII en siete meses de rodaje. Necesitaba compaginar este trabajo con otro mucho más flexible. Mi carrera como actor es lo primero.

¿Qué le ha parecido el paso de los derechos de la saga de Lucas a Disney, en relación a la calidad de las nuevas películas?

Al principio me chocó, no me esperaba esa jugada por parte de George Lucas. Sinceramente creo que es un movimiento lógico. La saga con Lucas ya se encontraba estancada y necesitaba de un aire fresco que creo le ha dado Disney. Al igual que ha hecho con las películas de Marvel, por ejemplo.

¿Seguirá saliendo en las próximas entregas?

Lo único que puedo aseverar es que yo formo parte de ese grupo de stormtroopers que van a estar presentes en toda las películas de esta nueva generación de la guerra de las galaxias. De todas formas, como actor, soy mucho mas ambicioso y no quiero ser sólo el stormtrooper español. De hecho sigo haciendo castings para grandes y pequeñas producciones con la idea de poder seguir viviendo de este mundo que tanto me ha gustado desde pequeño.

Un deseo...

El poder seguir consiguiendo papeles con los que me sienta orgulloso de interpretarlos, seguir haciendo castings y seguir llamando la atención de directores de casting y productores. Y que Star Wars me siga haciendo viajar por todo el mundo para conocer a los fans de la saga, como ya he hecho durante 2016.

De momento, ya he cumplido uno de los sueños de mi vida, y espero que nadie me despierte de él.