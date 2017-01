Desolación de George Clooney tras la muerte del actor Miguel Ferrer

Miguel Ferrer, un secundario clásico de la televisión y el cine gracias a sus papeles en series como 'Twin Peaks', 'NCIS: Los Angeles' y 'Crossing Jordan', y películas como 'Robocop', 'Iron Man 3' y 'The Manchurian Candidate', murió este 20 de enero de 2017 a los 61 años por un cáncer de garganta.

Miguel Ferrer, que falleció en su casa de Los Ángeles (EE.UU.), era hijo del actor puertorriqueño José Ferrer (el primer hispano en ganar un Óscar) y la cantante Rosemary Clooney, además de primo de George Clooney.

Su primo George Clooney dijo, en una declaración a Variety tras su fallecimiento, que Miguel Ferrer

Hacía el mundo más brillante y divertido. Hoy la historia marcará cambios gigantes en nuestro mundo [por la toma de posesión del presidente Donald Trump], y muchos no recordarán que, en el mismo día, Miguel perdió su batalla contra el cáncer de garganta. Pero su familia no lo olvidará. Su muerte se ha sentido profundamente en nuestra familia, tanto que los hechos monumentales de hoy palidecen en comparación. Te queremos, Miguel. Siempre lo haremos.

Miguel Ferrer nació en Santa Mónica (California) en 1955. El hijo mayor del gran actor puertorriqueño José Ferrer -el primer hispano en ganar el Oscar con Cyrano de Bergerac, y dos veces más candidato con Moulin Rouge y Juana de Arco- y de la cantante Rosemary Clooney (de ahí su parentesco con George Clooney) empezó a trabajar con 26 años en la serie Magnum.

Gracias a su talento subió rápidamente -al contrario que a su primo George Clooney, que logró la fama ya mayor para los cánones habituales- en el mundo audiovisual. Tras varias actuaciones puntuales en distintas series de televisión, hasta que en 1987 le llegó su oportunidad con Robocop, como el ambicioso ejecutivo Rob Morton.

Desde ese momento, nunca paró de actuar. En cine en películas como 'Traffic', 'Star Trek III: en busca de Spock', 'La asesina', 'Hot Shots 2', 'En el punto de mira', 'Muerte en Granada', 'Mr. Magoo', 'Silver City', 'La tierra prometida' o 'El mensajero del miedo'.

En televisión, gracias a una prolífica carrera con apariciones en 'Urgencias', 'The Stand', 'NCSI: Los Ángeles', 'Twin Peaks', 'Corrupción en Miami', 'El compromiso de Shannon', 'On the air', 'Historias de la cripta', 'Superman', 'La mujer biónica', 'Crossing Jordan' o 'Mujeres desesperadas'.