Los 'Goya' no hicieron oídos sordos al antiespañol de Trueba

Seguro que a estas horas el director Fernando Trueba no ve con buenos ojos que la 31 edición de los premios Goya, concedidos por la Academia del Cine, le hayan dejado sin un 'cabezón' que llevarse a la boca en la noche del 4 de febrero de 2017.

Pero es lo que tiene no sólo el hacer declaraciones altisonantes y gritar a los cuatro vientos que no te sientes español, sino también que la película, 'La reina de España', era un bodrio.

Lo de la campaña del boicot le vino muy bien a Trueba para tratar de tapar el fracaso en la taquilla, pero al final a los académicos no se les engaña tan fácilmente y por no darle al cineasta no le dieron ni las buenas noches.

Ya para empezar tenía sólo cinco nominaciones 'La reina de España', muy lejos de otros títulos como 'Tarde para la ira', 'Un monstruo viene a verme' o 'El hombre de las mil caras'.

Eso sí, para no dejar sólo en el ridículo a Trueba, otro 'lumbreras' cada vez que habla, Dani Rovira, quiso solidarizarse con el director de 'La Reina de España' y con Almodóvar, otro ejemplar que han aprovechado el cine para sacar a la superficie su más rancio sectarismo:

Gracias a Trueba y a Almodóvar, España es mucho más grande hoy.

LOS GANADORES

Más allá del fracaso del inoperante e inoportuno Trueba, la gala, de cuatro horas de duración, dejó claro que hay cantera y futuro brillante para el cine español.

Simplemente, basta con hacer buenas películas, por mucho que le duela al clan de los 'zejateros' subvencionados que aún creen que pueden sacar parné por sus adhesiones ideológicas que por presentar un proyecto en condiciones.

Esta es la relación de premiados en los Goya:Goya de Honor. Ana Belén

Mejor Película. 'Tarde para la ira'

Mejor Dirección. Juan Antonio Bayona, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Dirección Novel. Raúl Arévalo, por 'Tarde para la Ira'

Mejor Guion Original. David Pulido y Raúl Arévalo, por 'Tarde para la ira'

Mejor Actor Protagonista. Roberto Álamo, 'Que Dios nos perdone'

Mejor Actriz Protagonista. Emma Suárez, 'Julieta'

Mejor Actor de Reparto. Manolo Solo, 'Tarde para la ira'

Mejor Guion Adaptado. Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, por 'El hombre de las mil caras'

Mejor Actriz de Reparto. Emma Suárez, por 'La próxima piel'

Mejor Actor Revelación. Carlos Santos, por 'El hombre de las mil caras'

Mejor Actriz Revelación. Anna Castillo, por 'El olivo'

Mejor Música Original. Fernando Velázquez, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Canción Original. Ai, ai, ai de Silvia Pérez Cruz, por 'Cerca de tu casa'

Mejor Dirección de Fotografía. Óscar Faura, por 'Un Monstruo viene a verme'

Mejor Montaje. Bernat Vilaplana y Jaume Martí, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Dirección de Producción. Sandra Hermida Muñiz, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Dirección Artística. Eugenio Caballero, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Diseño de Vestuario. Paola Torres, por 1898. 'Los últimos de Filipinas'

Mejor Maquillaje y Peluquería. David Martí y Marese Langan, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejor Sonido. Oriol Tarrago y Peter Glossop, por 'Un monstruo viene a verme'

Mejores Efectos Especiales. Pau Costa y Félix Bergés, por 'Un monstruo viene a verme'.

Mejor Película Documental. 'Frágil equilibrio', de Guillermo García López

Mejor Película Iberoamericana. 'El ciudadano ilustre', de Gastón Duprat y Mariano Cohn

Mejor Película Europea. 'Elle', de Paul Verhoeven

Mejor Película De Animación. 'Psiconautas', los niños olvidados

Mejor Cortometraje De Ficción Español. 'Timecode', de Juanjo Giménez Peña

Mejor Cortometraje De Animación Español. 'Decorado', de Alberto Vázquez

Mejor Cortometraje Documental Español. 'Cabezas Habladoras', de Juan Vicente Córdoba