Nina, protagonista de 'Mamma Mia', confiesa: "Una mujer me dijo que le había hecho olvidar su grave enfermedad durante tres horas"

Hasta la fecha, ¿Cómo está siendo la experiencia en esta gira con Mamma Mía? Emocionante. Hemos visitado ciudades por tercera y cuarta vez y hemos llenado de nuevo la platea. Es impresionante lo que está ocurriendo con este musical y nosotros lo estamos viviendo en primera persona.



¿Qué sintió cuando le comunicaron que haría el papel protagonista una vez más? Gratitud. Sentí que la vida me hacía un regalo inmenso. El primer mes de representaciones no daba crédito a estar pisando de nuevo la taberna griega.



En su opinión, ¿Qué tiene este musical que atrapa tanto? Una historia potente que habla de amor y amistad, de las cosas más sencillas pero más esenciales de la vida. Y por supuesto una banda sonora que todo el mundo reconoce y que a todos nos engancha.



Esta redacción es conocedora del gran éxito cosechado recientemente en Canarias, ¿Cómo está siendo la respuesta del público, vista y sentida desde el escenario? No tengo capacidad para describir las sensaciones vividas desde el escenario. Es un mezcla muy potente de sentimientos y una certeza de estar viviendo algo histórico.



Pronto aterrizaréis en Madrid, ¿Qué le espera al público que acuda al Teatro Coliseum a partir del 7 de marzo? Les espera una sensación que ya conocen los que han ido a vernos, un chute de energia, felicidad y positivismo. A los que no hayan visto aún MM! encontrarán en este musical una producción de altísimo nivel y una compañía que lo da todo en cada una de las funciones. A pesar de llevar muchas funciones a nuestras espaldas, somos conscientes que cada función debe estar impregnada de la misma ilusión y energía que el primer día porque para muchos espectadores hoy puede ser su primera vez.



Una artista de su experiencia y talento, ¿qué piensa de la ingente cantidad de talent shows que saturan las televisiones actualmente?, ¿existen tantos millones de artistas en nuestro país a tenor de las colas que vemos en los castings, o se ha banalizado un poco el concepto "sagrado" de la profesión y el escenario? Si revisamos la historia de la televisión en nuestro país nos daremos cuenta que siempre ha existido algún tipo de programa que ha servido de plataforma para muchos artistas. Si ese tipo de programas funcionan es porque todos admiramos el talento en los demás y en disciplinas distintas como el canto, la danza o porque no, la cocina. El talento, el verdadero talento, produce admiración.



¿Nos podría confesar alguna anécdota sucedida durante las funciones de este musical? No sé si debo rebajarlo a la categoría de anécdota pero en cualquier caso me gustaría compartir con vosotros el último mensaje que he recibido, el de una mujer que nos daba los gracias por "haberme hecho olvidar durante tres horas que tengo cáncer".



¿Qué nos puede contar y destacar de sus compañeros y compañeras en el escenario y del equipo detrás de la escena? Nunca me cansaré de decir que parte del éxito de MM! está en el equipo que hay detrás. No solo el elenco que sube cada noche al escenario sino a todo el equipo técnico que nos da soporte detrás y el equipo directivo inglés que nos dirige. Es un auténtico privilegio formar parte de esta familia y de un musical que va camino de hacer historia.

Un deseo... Justo en noviembre hemos empezado la novena temporada que terminara en Madrid cuando el público lo decida... Mi deseo es llegar a cumplir 10 temporadas con Mamma Mia!