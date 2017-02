Imanol Arias ha roto con Irene Meritxell

En Navidad se reencontraron en España y todo parecía indicar que habían dejado atrás sus crisis pero no ha sido así. El pasado mes de octubre decidieron darse un tiempo: ella reside en Miami y él en Madrid, por sus respectivos trabajos. La distancia puede que haya sido uno de los motivos del final de su amor.

Fue un adiós sincero y cariñoso y ocurrió después de las fiestas navideñas. El actor ha decidido poner fin definitivamente a su relación sentimental pero ambos se han deseado lo mejor para el futuro. El ex de Pastora Vega y la fotógrafa soportaron durante varios meses los rumores de distanciamiento pero después de pensarlo se dieron una segunda oportunidad, según confirmaron a Informalia: "Estamos bien", decía en Hola al Antonio Alcántara de Cuéntame, explicando que entre ellos no hubo habido terceras personas "ni malos rollos". Sin embargo, el de Riaño admitía que los trabajos de él en Madrid y de su pareja en EEUU les habían mantenido separados. "Ella se ha ido a Miami y si sale adelante un proyecto se quedará allí a vivir, pero yo me quedaré en España", afirmaba ya entonces.

Imanol Arias ha reconocido en declaraciones al semanario, que todo ha terminado. Tal vez sus compromisos laborales, uno en Europa y ella en América, han sido determinantes. Arias tiene un contrato profesional para los próximos dos años, como mínimo, y otros proyectos más que le impedirían abandonar nuestro país. La situación no era fácil. De hecho, Arias ya daba pistas de que no era la suya una relación sencilla y daba la cara: "Creo que lo mejor es ser muy sincero y yo no quiero desmentir nada porque la situación es la que es. De momento, ni nosotros mismos sabemos qué pasará", aseguraba a la revista.

Imanol (60) e Irene (40) se separaron físicamente después del verano, cuando la fotógrafa cruzó el charco para trabajar en varios proyectos que están funcionando muy bien: "Ella está allí y yo aquí, aunque ahora mismo estamos bien. No tengo ni idea de lo que puede pasar con el tiempo o lo que puede suponer una separación temporal. Nos comunicamos, hablamos todos los días, pero es verdad que esto no es una cosa puntual de poco tiempo", ha desvelado el marido de Mercedes Alcántara en la serie de TVE.

Irene continúa su trabajo como fotógrafa, vocación que profesionalizó cuando acompañó a Imanol a la India durante el rodaje de la película sobre Vicente Ferrer y tomó unas imágenes que todo el equipo calificó como "espectaculares". Además, Meritxell también está entregada a la promoción de su marca de ropa de baño, Cocada.