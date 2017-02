Bardem compra las mentiras del separatismo y apoya un referéndum en Cataluña

Al actor Javier Bardem las leyes y el Estado de Derecho el importan una higa. Quien fuera uno de los mayores patrocinadores del Gobierno de Zapatero se ha manifestado este 15 de febrero 2017 a favor de un referéndum de independencia en Cataluña.

En una entrevista en El món a Rac1 , el ganador de un Oscar por su papel en 'No es país para viejos', ha considerado que es "fundamental" dar salida mediante el voto al "deseo de una población, de una sociedad, a decidir sobre su futuro". --ESCUCHE EL AUDIO--

"Si una mayoría dice que sí, habrá que apechugar con eso", ha añadido el pijo progre Bardem, que está promocionando estos días el documental 'Bigas x Bigas' sobre el cineasta catalán.

Además de sobre sus últimos trabajos para la gran pantalla, el actor también ha conversado acerca de la presidencia de Donald Trump en EEUU. "Trump no es el problema (...), el problema es la gente que ha puesto a este tipo en el poder", ha afirmado. Exacto. El problema no es Trump sino los fachas que no piensan como él.