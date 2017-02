Fajas, cinta adhesiva....lo que esconden los vestidos de la Alfombra Roja

La locura de los Oscar está aquí de nuevo. Este domingo se celebra la gala del cine made in Hollywood y es cierto que debido a los vestidos impresionantes que podemos ver cada año en la alfombra roja, la ceremonia en sí siempre acaba ocupando un segundo plano. Espaldas al descubierto, vestidos ajustados y escotes de escándalo son fáciles de admirar. Sin embargo, requieren mucho trabajo.

Para asegurarse de que todo aguantará en su sitio durante la larga noche de los Premios, las estrellas hacen un poco de trampa usando la ropa interior adecuada, mucha cinta adhesiva y otros truquitos que os desvelaremos a continuación. Junto con la experta, Yudanur Steck, en Stylight nos revelan qué hay debajo de algunos de los vestidos más icónicos y nos cuentan qué tipo de ropa interior llevaron las famosas para lucir espectaculares incluso llevando los outfits más complicados.

Scarlett Johansson: el cuerpo perfecto enfundado en un vestido espectacular

En 2015 la actriz Scarlett Johansson posó en la alfombra roja llevando un vestido Versace verde dejándonos con la boca abierta al admirar su perfecta figura de reloj de arena. A pesar de la tela ultra delicada del que estaba hecho el vestido, no pudimos ver ningún pliegue desfavorecedor. ¿Cómo lo consiguió? Incluso debajo del vestido de una mujer tan despampanante como Scarlett Johansson, las cosas no son como te imaginas. Un vestido tan ajustado como el que llevaba requería de una faja de cuerpo entero para que de esta manera levantara el pecho y moldeara la cintura y las caderas gracias a una tela sin costuras. ¡Adiós a los pliegues y pequeños defectos!

Hilary Swank: espalda al descubierto con un escote de vértigo

El vestido que lució en 2005 fue 'El Tema' de conversación durante semanas. La razón: el escote profundo en la espalda hizo cuestionarnos si la actriz llevaba ropa interior esa noche. El secreto, una braguita de microfibra cosida al vestido. Además, para asegurarse de que este no se moviera de su sitio durante la larga gala, la espalda fue pegada al cuerpo de Hilary con cinta adhesiva. Otra preocupación añadida a la noche era la tela. Al ser tan delicada, podía llegar a ser semi transparente cuando los fotógrafos dirigían sus flashes hacia ella. Por suerte, los sujetadores adhesivos aseguraron que no hubiera ninguna sorpresa mientras disfrutaba de una de las ceremonias más importantes del año.

Halle Berry: el vestido transparente que todas soñamos

En 2002, Halle Berry no fue únicamente galardonada como mejor actriz sino que su vestido también hizo historia esa noche. Elegante a la misma vez que sexy gracias a la tela supertransparente de su vestido. Pero, ¿cuál fue el secreto detrás del alucinante escote si no podía llevar ropa interior y con un movimiento en falso podía llegar a enseñar todo a las cámaras? La solución fueron unos parches de silicona que se pegan en los pezones, además de un tanga muy fino con hilos transparentes en ambos lados. Adicionalmente, un poco de cinta adhesiva debajo del pecho ayudó a levantarlos y aseguró que Halle Berry luciera estupenda la noche entera.

Jennifer López: cenicienta con escote pronunciado

Una abertura hasta el ombligo, tul por todas partes y una cola bordada. El vestido de Jennifer López hizo que el corazón de cualquier princesa alrededor del mundo se acelerase. Pero si hay algo que una princesa no debería hacer nunca es enseñar sus pechos. Llevar un sujetador no era una opción con este vestido, es por este motivo que el escote se puso en su sitio con cinta adhesiva y copas de color carne. Asimismo, el material del vestido no era muy favorecedor pero la cantante tenía un as en la manga: una faja reductora para moldear su vientre, culo y caderas

Lady Gaga: el mono de una Superwoman

¿Pantalones o vestido? Tuvimos que echarle un segundo vistazo al impresionante mono de Lady Gaga que llevó en 2016 para saberlo. A pesar de que el mono fue una gran apuesta por lucir un look distinto, el vestido era algo que debía de tener bajo control. El corte no era demasiado favorecedor de las caderas hacia abajo y debido al material ajustado del que estaba hecho el mono, existía el riesgo de que el camel toe hiciera una aparición.

Además, el escote tenía que ser bonito a pesar de llevar un top sin tirantes. ¡Gracias a Dios que existía un solución para todos estos problemas! Lady Gaga se enfundó en un corsé de cuerpo entero para dar forma a su cuerpo y a la vez, levantar su pecho. Un protector especialmente diseñado para evitar el camel toe se ocupó de todo lo demás.

<img src='http://www.periodistadigital.com/imagenes/2017/02/24/vestido-de-lady-gaga.jpg'>