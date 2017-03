El drama de Antonia San Juan: pierde a su gran 'amor'

Ha sido un mazazo en toda regla. Antonia San Juan, actriz que dio vida a Estela Reynolds en 'La que se avecina' (Telecinco) no encuentra consuelo tras la muerte de su perrita Kiri que sufría una enfermedad irreversible desde hace unos meses.

San Juan, que tenía un especial aprecio por esta mascota, escribió en las redes sociales el siguiente mensaje en Instagram:

Y se despedía de esta emotiva manera:

Kiri cariño, he visto como te has empezado a deteriorar y hoy con la certeza de que tu enfermedad era irreversible, he dejado mi egoísmo a un lado y he decidido dejarte volar, esa es la ventaja que tienen los animales sobre los humanos. Una muerte digna. Hoy necesito llorar más de lo que he llorado, una gran tristeza me parte el corazón. Mi niña adiós.