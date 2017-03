El mamarracho de Willy Toledo sale en defensa de Gaztañaga y llama "lameculos" a Etura

Willy Toledo tendría que ponerse como lema en su muro de Facebook algo similar a ‘¿dónde hay un charco, que allí me meto ipso facto?'

El actor, con mucho tiempo libre a lo que se ve, se ha pronunciado sobre las polémicas palabras de la actriz Miren Gaztañaga en el nauseabundo documental de Euskal Telebista (ETB) y por supuesto ha salido a dar la cara por ella. Lo dicho, de cabeza al barro.

Dice Toledo que no necesita ver el documental para dar su opinión, que se queda con las reacciones de esa prensa que a él no le gusta en absoluto, lo que demuestra ya lo sectario de su reflexión:

De lo dicho por mi compañera Miren Gaztañaga, sólo conozco lo publicado por la prensa, pues no he visto el programa, pero me basta y me sobra.