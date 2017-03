Antonio Banderas: "Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero de 2017"

Mucho se había rumoreado durante los últimos meses sobre el estado de salud de Antonio Banderas. Sus idas y venidas al hospital habían encendido las alarmas y hoy ha sido el propio actor el que ha reconocido que su enfermedad cardíaca ha sido mucho más grave de lo que se había escrito.

"Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero", ha confesado en actor en su tierra natal donde el Festival de Málaga le entrega hoy su premio a toda una vida.

En la rueda de prensa una de las primeras preguntas fue sobre su estado de salud, y Banderas estuvo claro:

"Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres stents en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito"