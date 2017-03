'The Black View' planta cara a los estereotipos racistas contra los actores negros

The Black View, colectivo de actores, actrices y artistas negros en España, ha querido sumarse a la celebración del Día Mundial del Teatro con un vídeo en el que algunos/as de sus miembros recitan el monólogo de Segismundo de "La vida es sueño", de Calderón de la Barca.

Desde hace 56 años, el Instituto Internacional del Teatro, celebra el Día Mundial del Teatro el 27 de Marzo, invitando a alguna figura relevante a que comparta un comunicado relativo al teatro y a la cultura de paz.

Chumo Mata, Armando Buika, Elton Prince, Claudia Coelho, Jean Cruz, Emilio Bwale, Mikeka Nshimbi, Montse Plá, Winslow Iwaki, Jose Maria (KIMBO), Astrid Jones, Silvia Albert, Romeo, Lia Chapman y Mary Ruiz son algunos/as de los/as artistas afrodescendientes que componen "The Black View" y el mensaje que trasladan, a través de un vídeo dirigido por SANTIAGO Zannou, es claro: estamos aquí.

Lo hacen sirviéndose de una de las obras más importantes del barroco español, "La Vida es Sueño", de Calderón de la Barca.

La elección del monólogo de Segismundo no es baladí. el personaje rompe las cadenas de la predestinación para construir su propio futuro.

Apurar, cielos, pretendo,

ya que me tratáis así

qué delito cometí

contra vosotros naciendo;

(...)

¿No nacieron los demás?

Pues si los demás nacieron,

¿qué privilegios tuvieron

que yo no gocé jamás?

Esas cuestiones, escritas en 1635, aún tienen vigencia. ¿Acaso no nacimos? ¿Acaso no somos iguales? ¿Por qué, entonces, no gozamos de los mismos privilegios?

Podría establecerse un paralelismo entre la situación del protagonista del monólogo y los/as actores y actrices negros/as en España, condenados/as a la invisibilidad, a un destino que pasa por interpretar, únicamente, papeles asociados a estereotipos que son auténticas cárceles.

Pero el arte y lo demuestra este vídeo, no tiene color ni acentos. El arte es libre, inaprensible. No lo encadenemos.