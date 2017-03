Los 7 secretos que no conocías de la azarosa vida de Antonio Banderas

Antonio Banderas fue, este 28 de marzo de 2017, el primer invitado de 'El árbol de tu vida', el programa de entrevistas de Antena 3 presentado por Toñi Moreno y que cuenta, a través de recuerdos personales, testimonios y vídeos, la vida familiar del invitado protagonista.

Allí, el actor español más internacional, desgranó aspectos desconocidos de su vida.

Estos son 7 secretos, anécdotas desconocidas para el gran público, que reveló Banderas:

Su primer amor fue la actriz Celia Trujillo

Pocos espectadores saben que el primer gran amor de Antonio Banderas fue la actriz Celia Trujillo, fallecida a causa de un cáncer el pasado mes de febrero, poco después de que se grabara el programa de Antena 3. En 'El árbol de tu vida', la actriz intervino a través de un vídeo grabado en Málaga para contar que Antonio Banderas le escribía cartas a mano desde Madrid todos los días. "Me pidió que nos casáramos, pero él tenía claro que se tenía que ir a Madrid y yo también", contó la actriz, que mantuvo amistad con Banderas durante toda su vida.

Compartió escenario con Sabina

Durante su estancia en Madrid, Banderas se hizo muy amigo de Joaquín Sabina, al que el actor equipara con Bob Dylan y con el que compartió escenarios en numerosas ocasiones, tanto en discotecas como en colegios mayores. "Cuando vine a Madrid fue una de las personas que más me ayudó. Joaquín me pagaba mucho más de lo que me tenía que pagar sin yo pedírselo. Y lo hacía porque es muy buena persona", relató Banderas.

En el calabozo con Imanol Arias

Uno de los invitados al programa fue el actor Imanol Arias, con el que Banderas tiene una fuerte amistad que se remonta a los años de la movida, cuando ambos se abrían camino en Madrid. Una noche en la que los dos intérpretes quedaron en la mítica discoteca Rock-Ola, un grupo de policías, nada más ver el atuendo que presentaba el protagonista de 'Cuéntame' "con el pelo teñido y maquillado", los metió a los dos en una lechera. Su mayor suerte fue que el padre de Banderas, comisario de la policía, pudo interceder para que los dejaran en libertad esa misma noche.



Lorca le 'enseñó' a tocar la guitarra

Su tío Pepe, hermano de su madre, le enseñó a tocar la guitarra, con un instrumento muy especial, ya que por casualidades del destino esa guitarra perteneció a Federico García Lorca, tal y como investigó 'El árbol de tu vida'. Cuando el actor era pequeño, con unos 7 años, su tío iba a su casa a enseñarle. "Escribía música y poesía, pero se negó a tocar en público. Cuando venía a mi casa mi madre le ponía un vaso de vino blanco y una tapa de queso y me enseñaba a tocar", rememoró Antonio Banderas. Toñi Moreno, además, fue hasta Málaga para buscar la guitarra, que ahora pertenece una peña flamenca de la ciudad natal del actor.



Su hermano, operado de un aneurisma

Javier, el único hermano de Banderas, es su mejor amigo, tal y como demostraron la infinidad de vídeos caseros que ambos han grabado para la familia. En este sentido, uno de los peores momentos en la vida del actor fue cuando tuvieron que intervenir a su hermano de un aneurisma en Los Ángeles, mientras él rodaba 'Entrevista con el vampiro'. "Después de aquello él se replanteó toda su vida y ahí fue cuando empezó a dedicarse a la vela, donde ha ganado la Copa del Rey y la de Europa", explicó Banderas.

Cena a tres con su novia y Melanie

Aunque aseguró que el amor de su vida es el que siente hacia su hija Stella del Carmen, si confesó estar enamorado "hasta las trancas" de Nicole, su actual pareja. Además, confirmó que mantiene una relación "elegante" con su exmujer Melanie Griffith y confesó a Toñi Moreno que los tres han compartido una cena, por lo que la relación que mantiene la pareja de Banderas con la actriz americana es buena.

El primer Banderas se escribe con V

El programa de Antena 3 buceó en el mapa genético del actor, fiable en un 99%. De este modo, el espacio presentado por Toñi Moreno averiguó que el primer miembro de la familia de Antonio Banderas asciende a 1487. Se trataba de Diego de Vandera, escrito con uve, que apoyó la reconquista de Málaga junto a los Reyes Católicos. Además, el árbol genealógico explicó que tiene un 50% de ascendencia española, un 20% italiana, 12% de Portugal, 11% de Jordania y un 7% de México.