Val Kilmer defiende sus mensajes de amor a Cate Blanchett

Val Kilmer ha sido noticia debido a la publicación de unos polémicos tuits en los que elogiaba a Cate Blanchett. A algunos de sus seguidores les ha parecido que está obsesionado con la musa de Woody Allen.

Once I did a cameo just to hang w/ #cateblanchett who pickd up a shovel in our sc. I was so dazzled by HOW she picked it up I forgot my line