¿Es capaz Antonio Banderas de saber con cuál de las gemelas Kimpel se lo hace?

La revelación de que la novia de Antonio Banderas y su hermana gemela a veces se hacen pasar la una por la otra para reírse del malagueño nos da para las reflexiones más escabrosas y atrevidas.

Las hermanas Kimpel suman entre las dos poco más que la esas del actor. Pero cuidado que el corazón ha yque cuidarlo.

Estos es lo más dulce de una semana en la que las revistas se centran en un taciturno Bustamante y los últimos 'zascas' de Chabelita a su madre, además de recordar los dramas pasados de Carmen Borrego, la más desconocida de las Campos.

HOLA

Pocas veces una revista del corazón saca a un famoso masculino en su portada. Pero hay sequía informativa y la actualidad manda. Así que gracias a sus desavenencias matrimoniales, Bustamante ha conseguido la portada que no le ha dado nunca su carrera musical. Pensativo y abrazado a su hija Daniella, el cantante mira al Cantábrico imaginando su futuro con/sin Paula Echevarría.

No parece triste el artista. Poco después se encuentra a unos admiradores que paseaban a la orilla del mar y se hacen una fotos y tan contento él.

Bustamante en Cantabria, Paula en Madrid camino de Asturias, donde se hará cargo de su hija. Viven un paréntesis de reflexión después de dos meses de distanciamiento. No hay ruptura definitiva ni han firmado comunicado alguno como alguien anunció en El programa de Ana Rosa. (tres días después de que varios portales anunciáramos que habían roto).

Después de llevar a la imprenta este reportaje, Bustamante habló por primera vez del posible fin de su matrimonio y declaró a un reportero de Sálvame que hay crisis pero que podría resolverse. Si acabamos empachados de los arrumacos de Paula y David en sus 10 años de matrimonio, la crisis de la pareja imperfecta podía indigestarnos tanto como esos frisuelos asturianos que tanto le gustan a Paula cuando viaja a su tierra, aunque hay que tener cuidado, porque este postre "atocina" lo suyo.

Pero para empacho el de Fonsi Nieto y su boda, que antes de celebrarse ya nos está hartando hasta lo indecible. El piloto y Marta ya han amenazado varias veces en su paquete-exclusiva que su boda será la 'repera', que durará tres días y que la chica es la mujer de su vida. Uffffff...

La Semana Santa sevillana o la malagueña, da igual, devuelve la Fe a los más paganos. Como las gemelas Kimpel, que gracias a Antonio Banderas se han hecho devotas de la cofradía de Lágrimas y Favores, donde desfila, perdón, peregrina, el cofrade Banderas. Pero sólo a medio gas, porque su corazón no le permite cargar con el peso de sus santos. Más que nunca, las fotos de Hola nos descubren el asombroso parecido de Nicole y su hermana gemela, que a veces toman el pelo a Banderas haciéndose pasar la una por la otra. Juntas suman la edad del malagueño. ¿Demasiado morbo para su corazón?

Otra pagana que se apunta al embrujo espiritual de nuestras raíces tan religiosas como folklóricas es Raquel Bernal, la flamante esposa venezolana y presunta chavista de Álvaro Muñoz Escasi, que ha cambiado los lujos de Miami por la penitencia pascual.

Y un gran despliegue para la piloto Carmen Jordá, una chica tan guapa como buena candidata a subir a la Fórmula 1, pero que ha sido injustamente ninguneada periodísticamente por la fama de Fernando Alonso. Carmen cuenta que lo primero es el volante y del amor, ya veremos. Claro que ella no sabe que conocemos el tórrido y secreto romance que vivió hace un par de años con un joven millonario español, seguido de otra apasionada relación con un señor de altos vuelos, como diría Ivonne Reyes. Igual lo contamos un día de estos. (Ya estás tardando, Sara, repite mi jefe).

Por cierto, parece que Fernando Alonso deja la Fórmula 1 y se pasa a otras carreras: se mete a diseñador de moda masculina y femenina. Como Banderas, o David Beckham, o Jorge Lorenzo... ¿Nos lo creemos?

LECTURAS

Después de ocho horas seguidas en la peluquería de Lorena Morlote, sospechábamos que algo maquinaba Isa Pantoja. Misterio resuelto: una exclusiva para Lecturas en su nueva casa de Madrid. Misma decoración de catálogo, mismas enciclopedias puestas para rellenar la exigua librería, ningún libro de verdad y una cocina sin estrenar, donde según Isa sólo sabe cocinar patatas con carne y el pollo a la Pantoja que le enseñó Isabel. En el salón, una foto gigante de Pantomami a la que Isa le ha puesto una luz para que ilumine su vida y asuste a la visitas con su mirada severa y juzgadora.

En su nueva vida madrileña, Chabelita aparece más rellena y más maquillada que nunca, más impostada pero siempre sincera. El reproche más razonado y razonable que le hace a su madre sirve para que entendamos lo que les ha ocurrido a otros 'hijos de...' Dice Isa que hubiera querido ir a un internado fuera de España y Pantoja nunca quiso dejarla estudiar en un sitio fuera. Tampoco estudiaron como es debido, Paquirrín, Rocíito, Gloria Camila o Terelu.

Y ahí están los frutos. Han acabado en Sálvame, en Supervivientes y sus respectivos descendientes van también por ese camino. O están vendiendo exclusivas y quedándose embarazadas a los 17 años.

Isa va a matricularse ahora en un curso de diseño y moda, que es la excusa a la que se agarran ahora todas ellas. Hace años, la que no valía o no sabía qué hacer se matriculaba en otras cosas, ahora hacen moda y abren tiendas que se cierran a los 15 días de la inauguración.

De Bustamante y Paula Echevarría ocupan todas las revistas, sin aportar más novedades que las contradicciones que hemos visto hasta ahora, porque no ha habido ni comunicado oficial ni divorcio en marcha, así que cuando hayan reflexionado y nos lo cuenten, volveremos sobre el tema.

Otro asunto que da cierto sopor es la situación de Bigote Arrocet y María Teresa Campos. Cuando le veamos en la isla, en taparrabos y sepamos por fin el volumen de sus atributos, hablaremos. De momento, Lecturas nos descubre el dramático pasado de la menos explotada de las Campos, Carmen Borrego. Su primer marido consiguió quitarle la custodia de sus dos hijos, que tardó en recuperar. Tuvo un amago de ictus y cuando estaba hospitalizada le descubrieron un cáncer. Y Carmen no dio ninguna exclusiva, no vendió sus dolencias ni puso verde a su 'ex' en las revistas o los platós. Sigue siendo la Campos más auténtica a pesar del exceso mediático en que se ha visto metida por la voracidad económica del resto de la familia.

"Eto é increíble": ¿Bisbal sex symbol?

Es lo que cuenta Pilar Eyre en su columna. 'David-Eto é increíble' posará (casi) en bolas para la portada de una revista masculina. Con un taparrabos tipo Tarzán y una cresta a modo e tupé moderno en la cabeza. Bisbal fue sorprendido de esta guisa por su madre y su novia Rosanna cuando posaba para el reportaje. Y al verlo como (casi) vino al mundo, a la mamá sólo se le ocurrió decir: "Qué trabajador es mi hijo". Eto é increíble.

Por cierto, asegura Eyre que Bisbal tiene 20 conciertos firmados para este verano; Raphael, unos 40 y Pantoja, sólo dos. Es que su caché de 200.000 euros espanta a los empresarios, que tampoco ven asegurado que Pantoja llene ni venda toda la taquilla, como le ocurrió en Barcelona.

DIEZ MINUTOS

Las vacaciones familiares de Anne Igartiburu en Lanzarote ocupan la portada de la revista, un ejemplo de matrimonio estable y feliz, en contraste con la crisis de Bustamante y Echevarría.

Pero ¡ay! lo que vende es el desamor y las infidelidades, el llanto, el despecho... Anne y su marido, el músico Pablo Heras Casado, no tienen morbo y por eso buscamos unas páginas más allá las invectivas de Ivonne Reyes contra Pepe Navarro el día que, con el pretexto de la dieta de alcachofa (30.000 euros por decir que gracias a esta tratamiento hace mucho pipí), aprovechó para decir que ella y su hijo van a un psicólogo y que sus abogados preparan demandas a diestro y siniestro contra los que dudan de la paternidad de su hijo. O sea, más de lo mismo.

Norma Duval cumplió 61 años junto a su prometido Matthias Kühn, pero ya no hablan de esa boda que siempre se anuncia y nunca se celebra. Ni falta que hace. Parece que los negocios de Norma, a la sombra mallorquina del empresario alemán, les unen más que un matrimonio innecesario y tardío.

En todo caso, la vedette y Matthias son un alivio comparando su historia con los líos de Alba Carrillo. La modelo deja tranquilo por un par de meses al ingeniero aeronáútico con el que parece olvidar a Feliciano López, pero que se preparen los cocodrilos, serpientes y demás fauna salvaje de Honduras, porque acabarán necesitando un psiquiatra mientras Alba esté en la isla.

SEMANA

La custodia de Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, es el tema que interesa más a Semana, dando por sentada una ruptura definitiva que sus protagonistas dejan aparcada por el momento.

La realidad es que el cantante hace dos meses que vive en casa de sus padres pero visita cada día a la niña y con ella está pasando unos días en Cantabria, según Hola.

Por cierto, Busta, en sus primeras declaraciones tras el bustatsunami, dice que su vida es bastante normalita, desmintiendo esas juergas de tres días con amigotes que habrían desbordado la paciencia de Paula.

Semana habla de un Bustamante destrozado y una Paula que emprende nueva vida sonriente pero, según otras publicaciones y las fotos de uno y otro, ni él está tan triste ni ella va a hacer nada nuevo más que pasar unos días en Asturias.

Otra crisis familiar, personal y de conciencia será la que sufra Rocío Flores Carrasco el día que, para defender a su padre, tenga que declarar en un tribunal contra su madre. En una demanda de casi 200 folios, Rociíto acusa a su ex marido de toda clase de maltratos psicológicos, entre otros supuestos delitos. Es un proceso que sólo traerá más dolor y destrozos a unos hijos que no tienen la culpa de nada.

El nuevo pecho de María Patiño ya era noticia sabida. Tendremos que esperar al próximo viaje de la presentadora a su refugio favorito de Fuerteventura para ver si se las han colocado en su sitio, que era el objetivo de la intervención estética.

Otra gran exclusiva: haber conseguido romper el silencio de Alejandro Albalá, ese novio de Isa Pantoja con el que se casó en una playa mexicana en un arrebato de enajenación momentánea por ambas partes. Albalá y Paz, su madre, una señora discreta y de buen ver, echan pestes contra Chabelita y sólo quieren olvidar este nefasto episodio de la vida del efímero yerno de Isabel Pantoja. Ahora bien, el muchacho se ha embolsado algunos miles de euros por la exclusiva, pasará sin duda por un plató de Telecinco y su mamá acabará en el próximo Supervivientes o Gran Hermano Vip. ¿A qué si?