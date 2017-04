Muere Jonathan Demme, director de 'Filadelfia'

Jonathan Demme, el director de películas como 'The Silence of the Lambs' y 'Philadelphia, murió la mañana de este miércoles 26 de abril de 2017 en Nueva York. Sufría de cáncer de esófago y tenía 73 años. Su familia confirmó la muerte del cineasta a través de su portavoz:

Tristemente confirmamos que Jonathan falleció esta mañana en su departamento de Manhattan en compañía de su esposa y sus tres hijos.

En 1992, se llevó un Oscar al mejor director por la película protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, quienes también lograron las estatuillas doradas por sus actuaciones. El filme también ganó en las categorías de mejor película y mejor guión adaptado.

Demme dirigió Philadelphia, una de las primeras películas en tratar el tema del sida, por la que Tom Hanks ganó un Oscar al mejor actor. Nació el 22 de febrero de 1944 en Nueva York, y comenzó su carrera a mediados de los años setenta con 'La cárcel caliente', 1974. Era un amante de la música y será recordado también por el documental de Talking Head titulado 'Stop making sense', 1984. Considerado uno de los mejores trabajos musicales de la historia del cine.