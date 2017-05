¿Sabes quién ganó la partida de 'Sé quién eres'?

Después de 16 episodios, Sé quién eres cerró su oscura trama en Telecinco con un capítulo final en el que se resolvieron los misterios que quedaban pendientes y que rodeaban a Elías, Eva Durán, Alicia Castro y el resto de personajes que han compuesto la partida de ajedrez de la ficción dirigida por Pau Freixas.

Ana Saura y su versión sobre su secuestro, el futuro de Elías, el intento de asesinato de Alicia y el destino de Eva Durán eran algunos de los asuntos que debían resolverse en un último capítulo que sus responsables anunciaron como "atómico, demoledor y sorprendente".

Esto avanzó Pau Freixas:

"Tuve las últimas 20 páginas del guion secuestradas durante un mes. Nadie sabía cómo terminaba. Quería cerrar la historia con toda la grandeza e impacto que la serie merecía".

Pregunta: ¿Qué valoración haces del final?

R: Muy satisfecho con el final, con el resultado. Me quedo con el resultado creativo, que ha sido muy positivo. Es el final que yo he tenido en la cabeza, y aunque vistas ahora veo tramas que hubiese llevado de otra forma, el promedio me satisface altamente. 'Sé quién eres', como serie, está muy cerca de lo que yo tenía en mente inicialmente.

P: ¿De qué decisión te arrepientes?

R: De ninguna en concreto, sino de la fuerza de algunos capítulos, de su espíritu. Cada capítulo lo pienso con un sentido, como el 14 con un secuestro que tiene un deadline, y muchos capítulos esto no lo tenían. El 12 habla de Pol, que empieza de una manera y acaba con él encerrando a Ana. El viaje de Pol, de un adolescente que está transformándose a base de impactos emocionales. Esto contagia a todo el capítulo, y lo transmite al espectador.

Me pasa entonces que echo en falta esto en algún episodio, la forma emocional de vivirlo, como con el 7 que es el viaje de Elías y Eva. Si ahora pudiera repetirlo le añadiría otra capa que generaría un enganche de trama a parte de algo más emocional. En ese punto tengo una sensación de que a la serie le falta un impacto fuerte entre los capítulos siete y ocho.

Pol, un viaje hacia el lado oscuro en 'Sé quién eres'. Pol, un viaje hacia el lado oscuro en 'Sé quién eres'.

P: ¿Satisfecho con el viaje de Pol o cambiarías algo?

R: Satisfecho en general, aunque me hubiera gustado desarrollarlo más, llevar más lejos su cambio. Hubiera incluido a Pol presente en la muerte de Eva, con él cerrando una puerta tras ver el momento de su muerte o algo así. Enfatizaría su cambio, pero finalmente apostamos por una escena más poética y con otro simbolismo, enlazando los planos largos de Elías entrando en escena y caminando en sentidos opuestos, para matar a Eva y para acercarse a Alicia.

P: ¿Entraría el hermano de Pol en ese proceso?

R: Sí, lo haría como herramienta. Apelaría a un aspecto emocional, en esas dos caras de cada personaje a las que hemos jugado siempre. Sería un poco como el hermano bueno, el hermano malo. Esa dualidad estaba ahí y no ha sido explotada. Se barajaba la posibilidad de dar el cambiazo a los cuerpos, no tanto por trama, que también porque sería un buen giro, sino más por tesis.

Aparcamos al hermano de Pol porque los personajes le han aparcado. Creo que tiene sentido

Me interesaba el aspecto simbólico que tenía, jugar con las dos caras, pero no me ha dado tiempo y ha sido una buena elección para equilibrar la serie. Los personajes le han aparcado, así que tiene sentido que le dejemos aparcado nosotros también creativamente.

P: Respecto al viaje de Ana Saura, ¿crees que ha resultado creíble su decisión?

R: Pasa un poco como en el caso de Pol con Ana Saura, porque querría que cualquier persona pudiera entender por lo que está pasando. La gente se puede quedar con que tiene una mente perversa, que es cierto, pero me hubiese gustado no apelar a eso, sino a un "a ti también te convenceríamos". La idea sería apelar todavía más al Síndrome de Estocolmo, pero igual la serie perdería ritmo profundizando en el aspecto psicológico de su relación, lo que acabaría por ser un obstáculo.

Eva Durán, la gran víctima del final de 'Sé quién eres'. Eva Durán, la gran víctima del final de 'Sé quién eres'.

P: Eva Durán y David Vila se han quedado un tanto descolgados en los últimos capítulos. ¿A que se debe?

R: Creo que la química/tensión sexual que me hubiera gustado que se consiguiera entre ellos no ha pasado. Gran porcentaje de esto es culpa mía. Quería un triángulo con ellos y Elías en el que este fuera lo emocional para ella y David lo racional. Si hubiese existido algo potente en el nivel racional, hubiese buscado la forma de seguir explotándolo a nivel de trama, pero no fue así. El motor potente siempre fue Alicia-Elías y Eva como contrapunto.

He querido desarrollar los conflictos interiores de cada personaje aunque no avanzaran la trama general

P: ¿Qué le dirías a la gente que piensa que ha habido episodios de relleno?

R: El espectador puede tener esa sensación, pero yo siempre he pensado cada escena desde la tesis de lo que quería contar, más allá de los avances de la trama. Entiendo que la gente se enganche a los interrogantes y quiera respuestas, pero siempre he querido desarrollar los conflictos interiores de cada personaje aunque no avanzaran en exceso la trama general.

P: ¿Por qué acabar con la escena familiar y no con la de Ana Saura dando la rueda de prensa?

R: Porque la serie no va de una gente que llega al poder y consigue sus objetivos, esto es el camino, pero todo esto está apoyado sobre una estructura muy clara que es la familia. Con todas sus amoralidades, sus odios, su respeto... pero es la familia, y por eso tendía que acabar con esa escena. La de Ana forma parte de su relato, pero no es el final de la historia como sí lo es la imagen familiar con la que se cierra la serie.

Alicia Castro decidida a abandonar a Elías en el final de 'Sé quién eres'. Alicia Castro decidida a abandonar a Elías en el final de 'Sé quién eres'.

P: ¿Cómo justificas que Alicia Castro, decidida a abandonar a Elías, finalmente no lo haga?

R: Al final no, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Ella le ha dicho que le da una semana, cada uno que piense lo que quiera. Para mi lo interesante es que la gente pueda interpretar el futuro de los personajes, porque la serie se acaba pero sus vidas no. Si Alicia decide continuar con Elías por siempre jamás creo que no sería capaz de decidirlo en un día. Ella podría acabar con Elías, y podría no seguir con él. Pero en el punto del relato en el que terminamos, es esa decisión, que hasta ahí siguen juntos, después todo puede pasar entre ellos, como ha sido durante toda la serie.

P: Sin embargo en el momento que sale la noticia de la muerte de Eva, el rostro de Alicia parece decir "hasta aquí con Elías".

R: El pensamiento del espectador para mi era: Elías mata a Eva Durán, el espectador se queda en shock y una parte de ellos lo odia, y otros piensan que es muy guay, Se junta con Alicia y le vende la moto. Una parte del público piensa 'qué guay que la pareja siga junta'. Cuando cortas la imagen de Ana Saura, empieza la música detrás de ella y gira, ella está pensativa. Para mi hay una parte del espectador, porque a mi me pasa, que pensará que Ana sube y lo cuenta todo. Pero Ana no es quien arregla esto, y el espectador puede estar indignado porque acaban de matar a Eva.

Me gusta que el público pueda pensar otra cosa sobre el desenlace de Alicia con Juan Elías

Ella no lo dice, y justo Alicia lo descubre, y el espectador piensa que será entonces ella quien lo haga. Entonces cortamos en este momento y pasamos a ver una imagen de carne en una barbacoa, desconcertando al espectador. El público busca a Elías entre la familia, pero no lo encuentra. Cuando Blanca levanta la mirada, el público piensa en Elías aunque no lo vea. Entra y ella bebe de la copa, para mi ahí estamos diciendo 'Alicia compra, al menos por ahora'. Ella se va, porque el protagonista es él y tenemos que cerrar con él. Echa su media sonrisa y entra la música, abriendo el plano a la coralidad familiar.

El viaje me gustaría que fuera así en la cabeza del espectador. Pero me gusta que el público también pueda pensar otra cosa sobre el desenlace, porque Alicia Castro nunca ha tenido un momento de "sí cariño, seremos felices para siempre".

Elías se sale con la suya en el final de 'Sé quién eres'. Elías se sale con la suya en el final de 'Sé quién eres'.

P: ¿Crees que este era el final feliz para el espectador, el triunfo del plan de Elías?

R: Con Elías creo que ha habido varias fases en el público. Me parece que hemos conseguido que en los primeros 10 episodios el espectador vaya con él a muerte, como van con Alicia porque es un personaje muy poderoso y encima es madre, y la gente se implica con las madres que lo hacen todo por su familia. Pero también van con Elías, porque no puedes evitar empatizar al haber empezado la serie con él. A lo mejor es malo, pero es mi malo, no puedes evitar la empatía con él a diferentes niveles.

En el episodio 10, cuando encuentra a Ana, creo que la gente siente rabia. En el 11, cuando empieza a manipular a Pol, hay una parte del espectador que odia a Elías, le genera rechazo, porque odia esa manipulación constante, y otra parte que disfruta mucho de ese juego. Me gusta que haya todo tipo de espectadores, que pueda haber gente que vaya con el pensamiento perverso, de inteligencia, manipulación, algo que es muy interesante.

La serie no va de quiénes queremos ser, sino de quienes somos

La serie no va de quién queremos ser, sino de quiénes somos. Algo que se construye a base de ensayo y error. Lo normal no son errores tan heavys como matar a nadie, pero son todo símbolos para hacer una serie sobre ello. En este sentido, creo que la gente se sentirá satisfecha con el cierre.

P: ¿Nunca pensaste que deberían ganar los buenos, como es habitual?

R: Es que para mi los buenos son los que ganan, porque estoy hablando de la familia. Si te fijas, Eva no tiene familia, Giralt no tiene familia, Barros no tiene familia, Marta Herss no tiene familia,...

Heredia y Elías, la extraña pareja en el final de 'Sé quién eres'. Heredia y Elías, la extraña pareja en el final de 'Sé quién eres'.

P: ¿Cómo tenemos que entender el final de Heredia?

R: Creo que hay un gesto de Elías de sentarse con él y compartir el puro, que es un perdón por todo lo que ha pasado entre ellos. Ensayamos una frase en la que él decía 'ahora veremos como nos enfrentamos a esto', a su caso, pero lo quitamos porque se entendía perfectamente que están juntos. Lo importante no es qué vaya pasar con Heredia a nivel de trama, como si se pasa cinco años en la cárcel, no importa. Lo relevante es la relación que tiene con Elías, cómo queda su vínculo.

P: ¿No tendría entonces sentido haberle visto en esa escena final, como parte de la "familia" de Elías?

R: No creo que se pueda librar de la cárcel de entrada, aunque podría estar. De todos modos hablamos de la familia y él es el amigo, Su escena habla de la amistad, un valor importante, pero la serie habla de la familia, y él no es de la familia. Por eso acabamos con una barbacoa, algo que ya está en la serie en el capítulo dos. Vínculos emocionales y no tan emocionales unen a esos personajes, de eso va la serie y por eso merecen el final.

Al único al que Alicia le aparta la mirada es a su padre, se hace pequeña ante él

P: En este sentido se hace todavía más hincapié con la escena con el padre de Alicia...

R: Es una escena maravillosa. El montador no tenía claro como montarla, y le dije que tenía que ser a base de miradas, porque Alicia Castro le aparta la mirada a su padre cuando hablan. Es el único personaje al que ella le aparta la mirada. Al ver la escena montada, provoca algo en el espectador de forma inconsciente, porque Alicia se hace pequeña ante su padre. Para mi el rol del padre sobre Alicia es muy potente, desde esa capa hemos rodado la escena.

La otra familia de Alicia Castro en 'Sé quién eres'. La otra familia de Alicia Castro en 'Sé quién eres'.

P: ¿Es coherente con Marc y su madre acabar con Alicia y los suyos, dejar atrás todo lo que ha pasado?

R: Es que ella ha desenchufado a su hermana. Ha tratado de matarla, pero es que Alicia siempre le ha ayudado, acogiéndola en su casa. Silvia no tiene más deudas que Alicia, Alicia no le debe nada. En todo caso estarán empatados. Igual que con Marc, que vio todo y se cagó, es un cobarde, que puso la droga a Elías. No hay una persona impecable que no pueda soportar vivir con ellos. Es lo que le dice Alicia a Marc cuando hablan de contar toda la verdad.

P: ¿Siempre pensaste en este final? ¿No te planteaste cerrar con Ana viva en el zulo y saliendo?

R: Me lo plantee porque la cabeza me iba a estallar después de estar dentro de la cabeza de estos personajes tan maquiavélicos. No quería renunciar a un final como el que tengo, por lo que me plantee hacer un flashforward al que fue el final, pero no tenía sentido dar ese salto y no conocer cómo llegaban los personajes a ese punto. Hicimos un intento, sin escribirlo, pero nos dimos cuenta de que no funcionaba.

"Creo que esta nos superará a todos", la frase sobre Julieta eliminada del final

P: ¿Hay algo que hayas eliminado del final?

R: Hubo un momento en el que pensaba que en la escena final, tanto Elias como Alicia mirasen a la niña y reflexionasen: "Con todo lo que ha pasado, la veo bastante bien". Y que uno de los dos dijera "creo que esta nos superará a todos". Porque si te fijas Julieta los ha estado cuidando siempre a todos. Desde el capítulo 3 la cuidadora dice que ella no duerme en la cama con su madre por ella, sino por proteger a su madre. Ella ha despertado y ha preguntado por Pol. Siempre ha buscado a Ana. Es un personaje que tiene los motores muy blancos, pero creo que si ella tuviera que arrancar cabezas para proteger a los suyos, lo haría. Habría estado bien incluirlo, pero desviaba un poco la atención del foco importante en el final.