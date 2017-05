En 'El Hormiguero' o ''Zapenado' no son los únicos: "Scarlett, ¿llevabas bragas?"

La ultima bronca, alentada en las redes sociales por alguna de las afectadas, ha tenido como protagonistas en España a 'Las chicas del cable' y a Pablo Motos.

Dice Rita Abundancia, que es quien ha escrito este largo informa en 'El País', que el tema son los periodistas, muchos de ellos competentes y con exitosas carreras, que han perdido los papeles y el guión de la entrevista frente a mujeres famosas.

El entrevistador focaliza las preguntas en el sexo, el físico o la vestimenta, como si una extraña fuerza le impidiese salir del tema para abordar otras materias.

A veces, este comportamiento irracional va acompañado de miradas o gestos desproporcionados y, a pesar del malestar evidente de la entrevistada, el maestro de ceremonias prosigue con sus preguntas incómodas, hundiéndose cada vez más en las arenas movedizas del sexismo y exponiéndose a ser criticado al día siguiente en los medios o redes sociales.

Las razones de esta actitud, hasta ahora desconocidas, parecen no tener todavía respuesta.

Helen Mirren contra Michael Parkinson. "Usted es, entre comillas, una actriz seria"

La entrevista, realizada en 1975, no tiene desperdicio. El periodista inglés Michael Parkinson empieza la serie de preguntas centrándose en el nivel de seriedad de la actriz y relacionándolo con su "figura".

Según él, los atributos físicos pueden restar valor a una actuación, condenando así el éxito de una actriz a su grado de fealdad.

Pero la genial Mirren se mantiene brillante, irónica, tranquila, lo más que llega a decir a su interlocutor es que sus preguntas son ‘aburridas'.

En una entrevista de la actriz al diario The Telegraph, en 2011, reconocía que ésa fue su primera aparición en un talk show y que estaba aterrorizada.

Cuando a Marisol le recriminaron salir con poca ropa en las revistas:

Suspiró... y se encendió un cigarro.

¿Qué dieta haces para entrar en el traje? ¿Llevabas ropa interior?

Sin llegar al grado de descaro de Parkinson, muchas actrices de Hollywood ven atónitas como el nivel intelectual del cuestionario baja alarmantemente cuando llega la hora de entrevistar a la chica de la película. Durante el estreno de El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) el protagonista, Christian Bale, es alabado por el entrevistador por su actuación, pero cuando le llega el turno a Anne Hathaway, que da vida en la cinta a Catwoman, la cosa cambia. Las preguntas se centran entonces en cómo logró embutirse en el ceñido traje -a lo que ella contesta que Batman lo tenía aún más complicado que ella- y qué tuvo que hacer para estar en forma para el papel -dieta y ejercicio físico-, además de preguntarle explícitamente "¿Cuánto peso has perdido? Porque ahora estás en muy buena forma", lo que provoca una risa incómoda y que Hathaway le increpe, entre risas, por la desafortunada pregunta..

El mismo entrevistador, en el estreno de Los Vengadores (2012), recurre a su exitosa fórmula de nuevo. Tras preguntar al actor Robert Downey Jr. la lección aprendida con su interpretación en la cinta, vuelve a interesarse por el régimen de comidas de las actrices, esta vez el de Scarlett Johansson. Además de mostrarse muy curioso por saber lo que llevaba bajo su ceñido traje e insistir varias veces en el asunto. La actriz primera espeta a su compañero de rodaje, "¿Por qué a ti te plantean las preguntas interesantes y a mí las tonterías sobre la comida?" y zanja la cuestión con un "se lo dejo a su imaginación. ¡Qué tipo de entrevista es esta!".

La cantante y actriz Ariana Grande debió responder, esta vez en la radio -Power 106 FM-, que elegiría si solo tuviera una última oportunidad para usar o su móvil, o su maquillaje. "¿Es que los hombres creen que solo nos interesan esas dos cosas?", contestó y añadió que no era una adicta al teléfono y que en una cena le gustaba estar presente y hablar. "Las chicas van aprendiendo" fue el comentario de otro de los locutores de radio. Grande acabó la entrevista diciendo que si pudiera cambiar algo en el mundo, sería el orden determinado de las cosas, incluyendo los dobles estándares, el sexismo y la misoginia.

La tendencia es tan obvia que en la ceremonia de los Oscars del 2014 una periodista de Buzzfeed decidió hacerle el mismo tipo de preguntas, generalmente reservadas a las chicas, a Kevin Spacey. ¿Qué llevaba puesto?, ¿cuánto tiempo tardó en arreglarse ese día?, ¿había seguido una dieta especial para estar en forma para la ocasión?, ¿había tardado mucho en peinarse para el acto? El actor, atónito, preguntó a su entrevistadora si "había fumado algo antes de empezar el trabajo".

En 2015 se creó el hashtag #AskHerMore, muy promovido y difundido por Reese Witherspoon, Lena Dunham, Gloria Steinem, Maria Shriver o Lisa Ling y que pretendía denunciar y visualizar el sexismo en las preguntas que los periodistas hacen a las mujeres de éxito.

Serena, ¿por qué no sonríes?

Si el mundo del cine tiene su campaña contra las preguntas tontas para las actrices, el del deporte también cuenta con la suya, CoverTheAthlete, ya que a menudo las mujeres deben responder a cuestiones jamás formuladas a los varones. A saber: ¿cómo compaginas el cuidado de tus hijos con el entrenamiento?, ¿qué opina tu pareja de tu carrera deportiva?, o ¿dejarás el deporte cuando te cases para dedicarte a tu familia?

