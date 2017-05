Eva Hache: "En el amor se finge, como en el sexo"

Escribe Raúl Salgado en 'La Razón' que "humor se escribe con Hache", en referencia al apellido mudo de la mujer que soporta los ruidos en «Los vecinos de arriba», una comedia que reflexiona sobre la vida en pareja y la sexualidad.

La showoman Eva Hache da vida a Ana en esa obra, que se representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid

De la entrevista hemos sacado unos fragmentos:

–¿Qué tiene la vida en pareja de comedia?

–Mucho, aunque depende. Personalmente, incluso cuando me pasa algo tremendo pienso en el tono cómico para contarlo. Es muy importante no tomarse las cosas tan en serio. Debemos hacer el esfuerzo de desdramatizar. No hay nada que sea un asunto de vida o muerte, excepto la vida y la muerte.

–¿Y de tragedia?

–Pues también, porque nos han vendido durante muchos años la idea de la pareja perfecta. Hay que luchar por lo que uno quiere, sin empecinarse en continuar con lo que nos hace daño. En aras del amor eterno a veces la gente prefiere seguir sufriendo a la inquietante idea de afrontar una separación.

–¿Quién es el mayor enemigo de las relaciones?

–El aburrimiento. Las parejas son como un cuerpo de dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Hay que conservar la individualidad de cada uno, no anularse y no caer en rutinas. Al final, una pareja es como una planta que debe regarse.

–¿En el amor hay apariencia?

–Creo que sí. Y podemos verlo en las redes sociales, donde se suben fotos con el deseo de que todo sea precioso. Eso nos puede hacer mucho daño.

–¿Se finge?

–Supongo, como en el sexo.

–¿Pueden los vecinos de arriba echar abajo una relación?

–Sí. Sobre todo cuando los materiales de construcción son cada vez de menor calidad.

–Pero a veces las avivan.

–En la función vemos cómo gracias a la comparación tan odiosa que hay entre las dos parejas la de abajo se plantea tantas cosas que es probable que se arreglen.

–¿La envidia es cochina?

–Muy cochina.

–Si sus vecinos de arriba hicieran ruidos, ¿qué haría?

–Si me molestaran en mi vida diaria lo hablaría con naturalidad. Tiendo a solucionar los conflictos de manera tranquila, antes de que se enquisten.

–¿Y si los ruidos fueran gemidos?

–También. No me daría vergüenza hablar de sexo con mis vecinos.