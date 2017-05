Paz Vega, embargada por una deuda de casi 700.000€

La actriz no atraviesa un buen momento económico a pesar de que sus ofertas laborales se han multiplicado en los últimos meses. Según consta en el Registro de la Propiedad, la protagonista de Lucía y el sexo y su marido, Orson Salazar, tiene un embargo preventivo por parte de Hacienda por una deuda de casi 700.000 euros.

Según publica Informalia, Paz Vega(41) tiene dos casas, una en Sevilla y otra en Madrid, aunque parece ser que no disfrutará de ninguna de ellas por mucho tiempo más a no ser que ponga remedio de inmediato. Según el Registro de la Propiedad, la actriz mantiene una deuda con Hacienda de 697.000 euros, por lo que ambas viviendas han sido embargadas de forma preventiva. Si no quiere perder la titularidad de las mismas, Vega debería hacer frente a la multa antes del próximo 23 de mayo. Después, podría solicitar una prórroga con el consiguiente recargo.

La actriz comparte una de las casas con su hermana Sara y su madre, al 33,3 % cada una, aunque la orden de embargo sólo pesa sobre la suya. Se trata de un magnífico ático dúplex de 164 metros cuadrados divididos dos plantas. La otra casa embargada es su piso de soltera, una casa de 140 metros cuadrados ubicada en el barrio de Justicia de Madrid, uno de los más caros y céntricos de la capital, y cuya titularidad ostenta ella al 100 %.

Paz se ha instalado de nuevo en España tras pasar una década viviendo en Los Ángeles. Casada con Orson Salazar desde el verano de 2002, la actriz tiene tres hijos, Orson, Ava y Lennon. Los últimos años al otro lado del charco no han sido muy fructíferos en lo que a trabajo se refiere y Paz ha regresado a su país. De momento, la veremos en televisión como protagonista de la serie Perdóname Señor, en Telecinco, y The OA, en Netflix.

A pesar de todo, ella se muestra muy feliz a través de las redes sociales. Hace unos días lució tipazo y sonrisa en la Feria de Abril junto a su chico, que no se separa de ella.