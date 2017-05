[VÍDEO] Los mejores momentos de la edición 70 del Festival de Cannes

El festival de cine de Cannes en el sur de Francia, celebra su edición número 70. La actriz italiana Mónica Bellucci acaparó los flashes de los fotógrafos al darle un profundo beso al comediante Alex Lutz. Una destacada presencia asiática, así como voz para la Europa del Este, la habitual representación estadounidense y el tradicional espacio para el cine francés caracterizan la Sección Oficial, que suena verdaderamente prometedora este año, pero donde las propuestas más occidentales de Europa brillan por su ausencia, así como aquellas de directores latinoamericanos que, no obstante, encuentran lugar en la sección Un certain regard.

Inauguración:

LES FANTÔMES D'ISMAËL de Arnaud DESPLECHIN

Competición Oficial:

NELYUBOV (LOVELESS) de Andrey ZVYAGINTSEV

GOOD TIME de Benny SAFDIE & Josh SAFDIE

YOU WERE NEVER REALLY HERE de Lynne RAMSAY

L'AMANT DOUBLE de François OZON

JUPITER'S MOON de Kornél MANDRUCZÓ

A GENTLE CREATURE de Sergei LOZNITSA

THE KILLING OF A SACRED DEER (MISE À MORT DU CERF SACRÉ) de Yorgos LANTHIMOS

HIKARI (RADIANCE) de Naomi Kawase

GEU-HU (THE DAY AFTER) de HONG Sangsoo

LE REDOUTABLE de Michel HAZANAVICIUS

WONDERSTRUCK de Todd HAYNES

HAPPY END de Michael HANEKE

RODIN de Jacques DOILLON

THE BEGUILED de Sofia Coppola

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin CAMPILLO

OKJA de BONG Joon-Ho

AUS DEM NICHTS (IN THE FADE) de Fatih AKIN

THE MEYEROWITZ STORIES de Noah BAUMBACH

Un Certain Regard:

BARBARA de Mathieu AMALRIC

LA NOVIA DEL DESIERTO (LA FIANCÉE DU DESERT / THE DESERT BRIDE) de Cecilia ATAN &Valeria PIVATO

TESNOTA (ÉTROITESSE / CLOSENESS) de Kantemir BALAGOV

L'ATELIER de Laurent CANTET

FORTUNATA (LUCKY) de Sergio CASTELLITTO

LAS HIJAS DE ABRIL (LES FILLES D'AVRIL / APRIL'S DAUGHTER) de Michel FRANCO

WESTERN de Valeska GRISEBACH

POSOKI (DIRECTIONS) de Stephan KOMANDAREV

OUT de Gyorgy KRISTOF

SANPO SURU SHINRYAKUSHA (BEFORE WE VANISH) de KUROSAWA Kiyoshi

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES (THE NATURE OF TIME) de Karim MOUSSAOUI

LERD (DREGS) de Mohammad RASOULOF

JEUNE FEMME de Léonor SERRAILLE

WIND RIVER de Taylor SHERIDAN

APRÈS LA GUERRE (AFTER THE WAR) de Annarita ZAMBRANO

Fuera de competición:

MUGEN NON JŪNIN (BLADE OF THE IMMORTAL) de MIIKE Takashi

HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES de John Cameron MITCHELL

VISAGES, VILLAGES de Agnès Varda & JR

Proyecciones Especiales:

12 JOURS de Raymond DEPARDON

THEY de Anahita GHAZVINIZADEH

AN INCONVENIENT SEQUEL de Bonni COHEN & Jon SHENK

KEUL-LE-EO-UI KA-ME-LA (CLAIR'S CAMERA) de HONG Sangsoo

PROMISED LAND de Eugene JARECKI

NAPALM de Claude LANZMANN

DEMONS IN PARADISE de Jude RATMAN

SEA SORROW de Vanessa REDGRAVE

Proyecciones de Medianoche:

AK-NYEO (THE VILLAINESS) de JUNG Byung-Gil

BULHANDANG (THE MERCILESS) de BYUN Sung-Hyun

PRAYER BEFORE DAWN de Jean-Stéphane SAUVAIRE

Événement:

TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL de Jane CAMPION & Ariel KLEIMAN

COME SWIM de Kristen STEWART

24 FRAMES de Abbas KIAROSTAMI

TWIN PEAKS (2 episodios) de David LYNCH