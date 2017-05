Irina Shayk está espectacular tras ser madre

La presencia de Irina Shayk en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2017 era uno de los momentos más esperados. Desde que había dado a luz a su hija, no se había dejado ver en ningún evento público, y ahora lo ha hecho por todo lo alto. ¡Está radiante!.



Enfundada en un espectacular diseño de Versace color amarillo, uno de los tonos de la temporada, según publica ABC, la modelo rusa posó de nuevo en la red carpet de la que fue la auténtica protagonista. Completó el look con unas sandalias de pulsera amarillas en el mismo tono del vestido. A su look no le faltaba detalle.--Irina Shayk reaparece espectacular tras ser madre--.