Marlene Mourreau: "Hacienda me quiere quitar hasta las bragas"

La vedette se encuentra en un momento económico muy difícil, pues tiene deudas con la Administración Pública y el Ayuntamiento de Madrid por un valor de 50.000 euros. Una cantidad a la que no puede hacer frente porque "está a cero" y por la que le han llegado a cortar "la luz y el agua".

"Hacienda me quiere quitar hasta las bragas. Que no me importa estar desnuda y sin bragas, pero con las cuentas bancarias, no. El dinero que me queda es para pagar multas y si no hago frente al pago, me embargan una de mis casas", ha declarado Marlène Mourreau (48) para la revista ¡Qué me dices!.

La vedette posee cuatro viviendas, pero a pesar de ello, sus cuentas están "a cero, no tengo liquidez". Además, ha narrado que al volver de vacaciones, no tenía "ni para ir al supermercado" y que se encontró con que le habían cortado el suministro de luz y agua de una de sus casas en Madrid. Según ella, vive de las rentas que le dan los pisos en los que invirtió en el pasado, cuando su situación económica era boyante.

Unos difíciles momentos a los que se está enfrentando en solitario, porque el padre de su hijo Gabriel ni siquiera le pasa la manutención mensual del joven: "Paga cuando puede", ha añadido. Michel Guevara se mudó hace años a Bélgica y desde allí no se ocupa del niño, aunque intenta que se vean en Navidad.

Aun así, la modelo no escatima en gastos a la hora de elegir una educación para su vástago: "He tenido que pagar la mitad del internado al que va a ir el año que viene, el Colegio Sagrada Familia, donde estudiaba Froilán.

Ahora está en El Tiemblo", ha declarado la artista, que dice que su hijo es un niño "que tiene muchas problemas de concentración, es muy rebelde". Mourreau incluso agradece que Gabriel esté entre semana en el internado porque es un adolescente "muy hiperactivo".

A pesar de esta situación económica, la actriz tiene sus redes sociales repletas de fotografías de sus vacaciones, donde luce encantada sus atributos físicos.