[VÍDEO] ¿Sabías qué los japoneses no aceptan manos de cuatro dedos en los dibujos animados?

En las ilustraciones en los dibujos animados y videojuegos que son lanzados en Japón se observa un curioso detalle: incluso los personajes famosos que tienen cuatro dedos en cada mano en otros países, en esta nación asiática lucen cinco.

En particular, según recoge RT, se puede apreciar en 'Los Simpson', así como en la serie de dibujos animados británica 'Bob el constructor' ('Bob y sus amigos' en España). Según señala Channel Frederator, cuando estas series aparecieron en Japón, los productores se vieron obligados a retocar los personajes para que se adaptasen a las normas de Tokio y tuviesen otro 'look'.--¿Por qué los japoneses no aceptan manos de cuatro dedos en los dibujos animados?--.

Este cambio peculiar se debe a varios factores. Uno de ellos es la superstición que vincula el número cuatro con la muerte. Se puede comparar con el número 13, que en varios países del mundo se considera de mala suerte, y por esta razón en algunos casos no aparece en los ascensores o aviones de pasajeros.