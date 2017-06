¿Sabe alguien qué leches hacía Morgan Freeman de juerga con los borrachuzos de Magaluf?

El conocidísimo actor de Hollywood, ganador de un Oscar por la película Million Dolar Baby, disfrutó de una noche de juerga en la famosa localidad mallorquina... o eso creían los vecinos.

En realidad, no era Morgan Freeman, pero el parecido entre éste y su 'doble inglés' es sorprendente.

No es Morgan Freeman (80), pero en Magaluf nadie se dio cuenta y se convirtió en la estrella de la noche.

Es Norman, un ciudadano británico que se encuentra en Mallorca de vacaciones y que fue confundido con el famoso actor.

can't believe i met morgan freeman in magaluf pic.twitter.com/3sxIssNXZB

Lejos de señalar el error, decidió divertirse de lo lindo saludando a la gente, posando muy sonriente y bebiendo copas gratis hasta altas horas de la madrugada.

My uncle went Magaluf for a stag weekend and everyone thought he was Morgan Freeman pic.twitter.com/KFFbrHmnJ7