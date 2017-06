Imanol Arias pone fecha para su salida de 'Cuéntame'

Imanol Arias ha hecho saltar todas las alarmas de los seguidores de Cuéntame después de su visita este jueves a Likes, de Movistar+, para promocionar la película Despido procedente, después de decir que ya tiene "en su cabeza" una fecha de salida".

Después de hablar de la película, Raquel Sánchez Silva preguntó a Imanol Arias sobre la marcha de Juan Echanove de Cuéntame y así respondió él:

"Sí que lo voy a echar de menos y por otro lado, también es un alivio porque le va a ir muy bien fuera. No debe ser fácil desprenderse de eso. Creo que lo que decía Juan tenía toda la razón y no tengo más que decir".

Después añadió:

"Yo ya tengo una fecha en mi cabeza para salir de Cuéntame y ya me está costando desde ahora".

"¿Tienes fecha? ¿Pase lo que pase? Pero, ¿será cuándo termine la serie?", interrumpió con sorpresa la presentadora.

"Yo ya me estoy engañando a mí mismo y que no me estoy tratando bien en ese aspecto", contestó él.

"Ahora la preocupación no va a ser cuando acaba Cuéntame sino cuando te vas tú", afirmó Raquel a lo que sentenció el actor:

"Por fin, por fin he reorientado el asunto a mí, que es lo que me importa.

¿Significa que podría morir la próxima temporada?

Eso sí, Imanol Arias dio larga vida a Cuéntame: