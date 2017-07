Jessica Alba embarazada de su tercer hijo

A través de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a sus dos hijas, la actriz ha confirmado los rumores de embarazo que se desataron este pasado fin de semana tras la publicación de unas fotos en bikini donde se le veía una sospechosa 'tripita'.

Ha sido este lunes cuando la admirada Jessica Alba (36) ha anunciado su embarazo mediante un original boomerang colgado en su red social."Cash Warren y yo vamos a ser superados en número #bebéencamino #aquívamosotravez #bendecida", es el mensaje que ha escrito la actriz.

@cash_warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain 👶🏼🤰🏽#blessed🙏 Una publicación compartida de Jessica Alba (@jessicaalba) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 4:06 PDT

Según publica Informalia, en el vídeo, ella aparece junto a sus dos pequeñas, Honor (9) y Haven (5), quienes sostienen un globo en forma de número según el orden de llegada al mundo de cada una. El tercer número le sujeta la propia Jessica, que mientras tanto se toca la tripa. Sería el tercer hijo que espera junto a su marido, el productor de cine, Cash Warren.

La protagonista de Sin City está disfrutando con su marido y sus pequeñas de unas vacaciones familiares en las impresionantes playas de Hawái. Allí fue donde la fotografiaron en bikini y con un kaftan que no se quitó en ningún momento, ni si quiera cuando se bañaba. Las imágenes, que circularon rápidamente por la red, desataron todo tipo de comentarios de sus seguidores, que daban por hecho que estaba embarazada.

Jessica no ha dado más detalles aún, por lo que se desconoce de cuánto tiempo está y si el bebé llegará este 2017 o lo hará el próximo año. Lo que sí se puede intuir es que Alba y Warren están muy felices y agradecidos por la llegada de este tercer bebé.

El productor y la actriz se conocieron en otoño de 2004, cuando rodaban Los cuatro fantásticos, donde Cash era el asistente de dirección. En 2007 se comprometieron, y el 19 de mayo de 2008 se dieron el "sí, quiero" en Beverly Hills, poco antes de que su primogénita llegara al mundo.

El futuro profesional de la actriz no parece girar en torno al séptimo arte. Tras la reacción alérgica que sufrió su hija Honor a un detergente, Jessica decidió lanzar la compañía The Honest Company, la cual ofrece una línea de productos de hogar y para bebés que no llevan toxinas. Aunque se la vio el año pasado en el film Mechanic: Resurrection, lo cierto es que Alba tiene como prioridad su empresa y su familia.