Pedro Almodóvar se lleva una somanta de leches por declarar la Guerra Civil del 36

Pedro Almodóvar lo ha vuelto a hacer. El director manchego, premiado por 'Julieta' en los 'Premios Platino' la noche del 22 de julio de 2017, ha dado la nota con un discurso en el que vuelve a abrir, pese a que él diga lo contrario, las heridas de la Guerra Civil:

Si ustedes lo oyen, no hagan caso cuando dicen que buscar y abrir fosas donde permanecen nuestros desaparecidos es abrir heridas. Es cerrarlas, algo tan simple como eso, es cerrar heridas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita Guerra Civil.

Y claro, en Twitter le cayó la mundial:

Por qué no se hace brasileño y deja España para siempre y en paz...

Sólo me interesa mis muertos, los muertos de los demás NO " memoria histérica"

Terminar con una guerra civil es tener politicos responsables; y, lamentablemente, no los tenemos. Los "artistas", ¡zapatero a tus zapatos!

No hay forma de q se olvide la guerra civil no hay acto de los del cine q no lo recuerdan de forma reiterativa