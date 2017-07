Charlize Theron habla de la noche en la que su madre mató a su padre alcohólico

Charlize Theron ya había revelado anteriormente algunos de los detalles de la experiencia desgarradora que vivió su familia al lidiar con la adicción de su padre, incluso el episodio en el que su madre disparó y mató a su padre en legítima defensa.

La actriz ha añadido ahora algunos detalles, como el hecho de que no sabía cómo reaccionar en ese momento.

"Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie, no quería decírselo a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia".

Theron también estaba preocupada por la reacción de la gente ante los terribles acontecimientos.

"No saben cómo responder a eso. Y no quería sentirme víctima. He luchado con eso durante muchos años hasta que realmente comenzó la terapia".

La terapia, sin embargo, no fue un proceso fácil y no lo inició hasta que ya tenía "casi 30 años". la intérprete sudafricana admitió que en última instancia, no era el incidente de la muerte de su padre lo que le provocaba el trauma.

Charlize Theron, que ahora tiene 41 años, dice que luchó con la pesadilla cotidiana de crecer con una figura tan impredecible (como la de su padre) en casa.

"Creo que lo que más me afectó para mi vida adulta fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder. Y no sabía cómo iba a ir mi día. Todo dependería de otra persona y de si iba o no iba a beber".

Agregó que su madre fue fuerte sobre el incidente, elogiando su resiliencia desinteresada.