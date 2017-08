Kristen Stewart se lo hace a vela y a motor y también quiere tener sexo con hombres

Con una divertida a la par que curiosa comparación, la protagonista de la saga Crepúsculo ha asegurado durante una entrevista que quiere "problarlo todo".

Tras anunciar públicamente su bisexualidad, la ex de Robert Pattinson está saliendo con la modelo Stella Maxwell desde finales del año pasado.

Kristen Stewart nunca ha escondido su orientación sexual, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando reconoció en público su homosexualidad en un monólogo dedicado a Trump.

"Donald, si no te caí bien en el pasado, probablemente no te caeré bien ahora porque además de ser la invitada de Saturday Night Live, soy tan gay, tío".

Desde entonces, la actriz no se esconde con sus parejas, y presume de su relación con la espectacular Maxwell.

La estadounidense ha confesado a la revista Haper's Bazaar UK que no descarta en volver a tener relaciones con hombres, aunque ahora tenga novia.

"Mucha gente sabe que le gusta el queso a la parrilla y lo comen todos los días durante el resto de sus vidas. Yo quiero probar de todo. Yo he comido queso a la parrilla y me gusta, pero ¿qué más hay?".

Esa ha sido la metáfora con la que Kristen ha explicado sus preferencias sexuales y su predisposición a volver a estar con hombres.

Aunque en el terreno sexual Stewart está abierta a ambas opciones, la artista no quiere que el amor que ha sentido y siente en sus relaciones se ponga en entredicho.

"He estado profundamente enamorada de todo el mundo con el que he salido. ¿Creíais que estaba fingiendo? Siempre he abrazado una dualidad y realmente creía en ella y no me he sentido confundida o luchando contra eso".