Concha Velasco: "Quiero un hombre que sea impotente y millonario"

Ha sido sincera. Ordinaria y procaz, como exige la televisión que gobierna el capo italiano Paolo Vasile, pero auténtica, incluso cuando le preguntaron -como es preceptivo en el guión- por sus apetencias sexuales.

Concha Velasco, que recogerá su segundo premio Nacional de Teatro y que actualmente representa la obra de teatro «Reina Juana» y participa en la serie «Las chicas del cable», acudió a «Sábado Deluxe» y no defraudó.

Con aspecto de sincera y casi espontánea, confesó, entre otras cosas:

«Me acuesto pintada como un coche, no quiero que mi nieto me vea mal. Me llama la abuela guapa».