Las teorías más disparatadas sobre Juego de Tronos que todo fan debe saber

Juego de Tronos ha finalizado y su décimo capítulo, Vientos de Invierno, ha demostrado que algunas de las teorías de las que hablamos eran ciertas y otras no tanto.

Para amenizar la larga espera de cara a la séptima temporada de Juego de Tronos, vamos a hablar sobre las teorías de la siguiente tanda de episodios de la serie de HBO, según recoge Buhomag.--Teorías de cara a la séptima temporada de Juego de Tronos--.



Tyrion no es hijo de Tywin

Muchos se han planteado ya esta cuestión. Bien es cierto que Tyrion se considera hijo de Tywin y así se lo dijo justo antes de matarle con la ballesta que había encontrado en el cuarto de su padre, pero el Señor de Roca Casterly siempre ha negado que sea su vástago y heredero. Tyrion se ha enorgullecido siempre por ser un Lannister, pero... ¿por qué le odia tanto Tywin? ¿Por ser un enano? No, le odia porque su amada mujer, Joanna Lannister, falleció al dar a luz a Tyrion, algo que jamás le perdonaría Tywin a su supuesto hijo. Tyrion nació con un ojo de cada color, uno verde y otro negro, lo que daría una pista de la mezcla de genes entre dos linajes diferentes. Además, el hecho más relevante que apoyaría esta teoría es que Aerys II Targaryen siempre se había sentido atraído por la esposa de su Mano del Rey, que en ese momento era Tywin Lannister. Dicha atracción había creado mucha tensión entre ambos y después de que Aerys II rehusara casar a su hijo, el príncipe heredero Rhaegar Targaryen, con la hija de Tywin, Cersei, y nombrara a Jaime como miembro de la Guardia Real sin el consentimiento de Tywin, este renunció a ser Mano y regresó a sus propias tierras.

Teoría del Valonqar

¿Quién es el valonqar? En el idioma valyrio valonqar significa hermano menor, pero esto puede aplicarse no solo a la propia familia de Cersei, sino a cualquiera otra de las casas enemigas, como por ejemplo la Casa Stark. En un principio se creía de forma extendida que Tyrion Lannister sería quien ahogaría a su hermana al igual que hizo con Shae, la concubina que le había traicionado por Tywin, pero en el caso de que Tyrion no sea realmente el hermano de Cersei, el testigo pasaría a manos de Jaime. No sería de extrañar que en el fulgor de la batalla, si Cersei perdiese la cabeza como lo hizo Aerys II Targaryen queriendo quemar toda la ciudad de Desembarco del Rey, Jaime se viese obligado a matar al amor de su vida. La otra opción sería que fuese un Stark. Cabría la posibilidad de que Arya fuese quien matase a Cersei por ser uno de los nombres que hay en su lista, pero no tendría mucho sentido debido a que Bran es menor que ella y la predicción dice que será el valonqar (hermano menor).

Margaery no era la joven de la predicción

"Te casarás con el rey. [...] Reina serás... hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido", fueron las otras palabras de Maggy la Rana. En un principio se pensó que esta predicción iba referida a Margaery, la joven heredera de la Casa Tyrell que llegó a la capital de Poniente para desposarse con Tommen Baratheon y convertirse en la reina de Poniente.

Las tres cabezas de dragón

Ya se ha desvelado la gran verdad, Jon Nieve es hijo de Lyanna Stark y el príncipe Rhaegar, por lo que tiene sangre de los Targaryen. Por otro lado, si Tyrion es fruto de la obsesión de Aerys II Targaryen por Joanna Lannister, este también sería un Targaryen. ¿Qué queremos decir con esto? Que existe la gran teoría de que lo que sucedió durante la conquista de Aegon I a Poniente hace cientos de años, podría volver a repetirse. Si lo pensáis, el emblema de la Casa Targaryen es un dragón de tres cabezas creado en honor a Aegon y sus hermanas Visenya y Rhaenys.