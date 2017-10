'The Guardian' compara la tragicomedia de Cataluña con el cine desquiciado de Almodóvar

Natalie Nougayrède, una de las columnistas del diario británico 'The Guardian' ha comparado la situación que se vive en Cataluña con una película de Almodóvar.

Conocedora del cine del director manchego y de la realidad política española, en su columna titulada "El caso catalán es persuasivo, pero ese camino solo lleva a la ruina" hace una disección de lo que ocurre en nuestro país, de la estrategia de los independentistas de victimización, de utilización de las redes sociales, de seguir adelante con su proyecto por encima de lo que estipula el propio Estatuto de Autonomía, las leyes y los tribunales españoles.

Y pide que "el mareo de cataluña sea como una película de Almodóvar", en las que siempre hay reconciliación.

Peor todo ello le recuerda al cine del manchego:

La comparación puede hacer pensar que Nougayrède está cayendo en la frivolidad y en la comparación fácil. Por ello, aclara:

"no me malinterpretes Cataluña es un asunto serio. Pero también es difícil no ver la histeria, la hipérbole, la manipulación. Las emociones barren la razón; los gestos radicales conducen a gestos más radicales; la pasión empapa todo; la imagen se convierte en un gran remolino confuso".

La columnista recuerda que el Gobierno activaría el 155 y que en respuesta, el Govern podría declarar la independencia.

Alude a la manifestación de ayer en las calles de Barcelona, una semana después de la manifestación "pro-española", organizada en Barcelona y Madrid.

"El guión de esta película es uno que lleva a dos nacionalismos separados que se dirigen a un enfrentamiento monumental. No importa de qué color quieras envolverlo, el nacionalismo no puede ser bueno para nadie en Europa, especialmente ahora. Rajoy no es Franco. Puigdemont no es Mandela. España no es un estado opresivo sino una democracia".