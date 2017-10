Leticia Dolera: "Nos tratan como a trozos de carne"

La actriz, conocida por su activa lucha feminista, ha publicado un sorprendente relato este jueves en el que denuncia haber sufrido dos episodios de agresiones sexuales a lo largo de su carrera como actriz:

"Nos tratan como trozos de carne".

Leticia Dolera no se calla. Actriz y cineasta, es una de las voces más potentes contra el machismo en la industria cinematográfica española y el escándalo destapado en Hollywood por los continuos abusos sexuales del productor Harvey Weinstein le ha dado fuerza para desvelar que ella misma los ha sufrido.

Lo ha hecho en eldiario.es y habla de dos momentos concretos: cuando un director le tocó un pecho a los 18 años ante la mirada indiferente de sus acompañantes y la ocasión en la que un compañero le tocó el trasero en mitad de un ensayo.

"¿Qué haces?', le digo al director; 'Te toco la teta', me contesta. 'No puedes hacer eso'; 'Sí puedo, mira'. Creía que ser adulto implica no ser un baboso, ni un pervertido, ni acosar, ni tocar a una mujer/niña sin permiso. Estoy equivocada, claro (...) Me voy andando a casa y por el camino lloro de asco y vergüenza. Se lo cuento todo a mi madre, me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero. Ella insiste, yo también. No quiero ponerla, siento que no es tan grave. ¿Una denuncia porque te toquen una teta?, pienso en ese momento. Pues Leti, me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido".

Pero ésta no ha sido la única experiencia desagradable que ha tenido que sufrir la actriz a lo largo de su carrera.

Diez años después, rodaba una película en Francia cuando un compañero se propasó durante un ensayo:

"El susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y... sí, me acaricia el culo. Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso ahí en medio".

Afortunadamente, no todo ha sido malo a lo largo de su carrera. A sus 36 años, es una reconocida actriz y cineasta, nominada al Goya al Mejor Guión Novel por su primer trabajo detrás de las cámaras, Requisitos para ser una persona normal.

Además, está felizmente casada con el director Paco Plaza, al que conoció durante el rodaje de REC(3), en 2012.

Él es uno de sus grandes apoyos en la lucha contra el machismo y micromachismo:

"Ahora se habla del caso de Harvey Weinstein, pero no es sólo este tipo con poder y dinero, son Woody Allen y Oliver Stone defendiéndole. Es Bill Cosby y los 50 testimonios de agresión y es Bill Cosby no siendo declarado culpable por la incapacidad del jurado popular de ponerse de acuerdo. Es James Toback, director de cine, a quien 40 mujeres han denunciado hace poco por abusos y violaciones. Sí, las víctimas tienen que denunciar en grupo porque de lo contrario se duda automáticamente de su testimonio y pueden incluso acabar siendo ellas las denunciadas por difamación".

Y recalca: